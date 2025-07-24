"Сдал назад" - Зеленский решил вернуть полномочия антикоррупционным НАБУ и САП после предупреждений ЕС

Опубликовано: 24.07.2025 19:30 , Обновлено: 24.07.2025

Президент Украины подал в Верховную Раду законопроект, который фактически отменяет принятый в экстренном порядке закон, отнимающий полномочия у антикоррупционных органов.

В предложенном 24 июля Зеленским законопроекте говорится, что генпрокурор и его заместители не имеют права давать указания прокурорам Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Также документ содержит положения, что работники САП подчиняются только руководителю САП, его первому заместителю и заместителю.

При этом, согласно законопроекту, генпрокурору запрещено давать указания детективам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

НАБУ и САП были созданы в 2014-15 годах в соответствии с требованиями Европейской комиссии и Международного валютного фонда по борьбе с коррупцией для сближения с ЕС и получения международной помощи.

Как отметило украинское издание “Политика страны” новым ещё прошедшим ратификацию в парламенте законопроектом “фактически возвращены все нормы, которые были отменены принятым во вторник Радой законом, подписанным самим же Зеленским”.

“В целом, Зеленский полностью «сдал назад». И это его тяжелейшее, стратегическое, политическое поражение с момента вступления в должность президента. Сначала подписал изменения в закон, затем сам же их отменил после давления улицы и Запада”, - оценило издание действия президента Украины.

В НАБУ уже отреагировали на внесённый Офисом президента Украины законопроект, заявив, что он восстанавливает все процессуальные полномочия и гарантии независимости НАБУ и САП.

«НАБУ и САП приняли участие в подготовке текста и призывают Верховную Раду Украины поскорее принять инициативу президента за основу и в целом. Это позволит предотвратить угрозы для уголовных производств, которые расследуют НАБУ и САП», – заявили в ведомстве.

“Серьезный шаг назад”

Ранее Telegraf.news писал, что закон, принятый ранее на этой неделе, поставил НАБУ и САП под контроль генерального прокурора, который назначается президентом.

В четверг Еврокомиссия заявила, что “приветствует” решение украинского правительства принять меры по откату закона.

“Мы работаем [с украинским правительством], чтобы убедиться, что наши опасения… действительно приняты во внимание”, - сказал представитель ЕК.

Также еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос раскритиковала принятие законопроекта. “Отмена ключевых гарантий, защищающих независимость [антикоррупционного бюро] НАБУ, является серьезным шагом назад”, - написал Кос в социальных сетях, заявив, что эти два органа “необходимы” для продвижения Украины в ЕС.

А президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила Зеленскому свою “глубокую обеспокоенность” и потребовала объяснений, рассказал ее пресс-секретарь.

Позднее Бенджамин Хаддад, министр по европейским делам Франции, заявил, что еще не поздно отменить это решение.