У Зеленского рассказали, что им нужно для разгрома армии РФ: 2-3 "натовских" дивизии

🎤 Мнение

Опубликовано: 21.11.2022 12:27 , Обновлено: 21.11.2022

В России заявили, что украинские войска на Донецком направлении ушли в "глухую оборону". Об этом сообщил 21 ноября представитель "Народной милиции ЛНР" Андрей Марочко.

«В районах населенных пунктов Артемовск и Соледар противник перешел в глухую оборону. Из-за ежедневных потерь в живой силе и технике, а также исходя из оперативной обстановки, украинское командование отказалось от действий наступательного характера и сосредоточилось на сдерживании ранее занимаемых позиций», - отрапортовал Андрей Марочко.

В то же время, в самой Украине не оставляют планов наступления и полного разгрома российских войск. Благо, опыт ВСУ уже получили и под Киевом, и в Харьковской области, и, конечно, в Херсоне.

Россия выпустила по Украине 4700 ракет и потеряла более 8000 единиц техники

Однако там заявлют, что продолжения успешных боевых действий необходимо докомплектовать ВСУ двумя-тремя дивизиями по стандартам НАТО. Так, военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков в комментарии для украинского “24 канала” заявил, что живой силы ВСУ хватает, но нужна техника. Все потому, что у России ещё гигантские запасы пускай и старой, но более-менее боеспособной техники.

“Дивизия штата НАТО – это огромная группировка с собственной авиацией, с собственными дронами, к тому же не разведывательными, а полноценными ударными. ”, – рассказал главный редактор Defence Express. И если об авиации пока речь не идёт, то наземные машины Украина рассчитывает получить от Запада.

Сунак приехал в Киев к Зеленскому с нерождественскими подарками

“Хребет России сломается”

В свою очередь, советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал точное количество и виды вооружений, необходимых ВСУ для завершения войны. “Украине нужно еще 150-200 танков, около 300 единиц бронетехники, 100 артиллерийских систем, 50-70 ракетных систем залпового огня, а также 10-15 противоракетных систем, чтобы закрыть небо”, - назвал не такой уж большой список Михаил Подоляк. До этого Запад предоставил куда больше.

Советник ОП снова вспомнил о ракетах ATACMS с дальностью до 300 километров. Но уточнил, что они нужны не для атаки российских территорий.

Новость Телеграф

А другой советник ОП Украины Алексей Арестович был куда более эмоциональным в своем прогнозе. “Эти придурки, которые не умеют воевать, как и ранее будут доводить российскую армию и общество до состояния полного нестояния. Однажды узелок развяжется и хребет сломается. Это будет февраль-март, скорее всего, по моим размышлениям и оценкам. И падение режима [России] внутри сделает всю эту работу, которую не хочет делать Запад, которую так тяжело и нудно делаем мы”, - заявил Алексей Арестович во время эфира с Марком Фейгиным.

Ранее Телеграф сообщил, что аналитик российского государственного телевидения Захар Прилепин заявил, что Москва “явно” не готова начать новые наступательные действия против Украины, поскольку “специальная военная операция” продолжает давать некие сбои.

Новость Телеграф