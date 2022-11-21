Россия выпустила по Украине 4700 ракет и потеряла более 8000 единиц техники

📊 Анализ

Опубликовано: 21.11.2022 09:17 , Обновлено: 04.07.2024

Россия уже использовала для ударов по украинским городам более 4700 ракет с начала войны, заявил в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский. Также стало известно, сколько Россия потеряла техники за время боёв с защитниками Украины.

“Сегодня 270-й день полномасштабной войны. Россия использовала более 4700 ракет”, - сказал он в обращении к членам Международной организации франкоязычных стран.

“Сотни наших городов просто сожжены. Погибли тысячи людей. Сотни тысяч были насильственно депортированы в Россию. Миллионы людей уехали из Украины в другие страны, спасаясь от войны”, - заявил украинский президент.

Он призвал страны помочь Киеву в имплементации своего мирного плана. “Украинская формула мира очень ясна, и каждый из ее пунктов был тщательно проработан, - сказал он. - Радиационная и ядерная безопасность. Продовольственная безопасность. Энергетическая безопасность. Освобождение всех заключенных и депортированных. Имплементация Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка. Вывод российских войск и прекращение боевых действий. Восстановление справедливости. Противодействие экоциду. Предотвращение эскалации. Фиксация окончание войны”.

Сколько техники потеряли Россия и Украина

В то же время, эксперты Oryx подсчитали потери техники российской армии. В организации фиксируют уничтоженную технику по фото - и видеодоказательствам.

По их данным, с начала вторжения в Украину армия России потеряла всего более 8 тысяч единиц военной техники.

Там насчитали 1504 танка, из которых 862 из них были уничтожены, а 522 было захвачено и поставлено в строй ВСУ.

Также Россия потеряла:

▪️718 боевых бронированных машин (439 уничтожены, 245 захвачены); ▪️1748 боевых машин пехоты (1078 уничтожены, 553 захвачены); ▪️154 реактивные системы залпового огня; ▪️80 зенитных ракетных комплексов.

По данным Oryx, ВСУ за это же время потеряли 2289 единиц техники, из которых уничтожено 1372, повреждено — 94, брошено — 60, захвачено — 762.