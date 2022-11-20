Сунак приехал в Киев к Зеленскому с нерождественскими подарками

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Опубликовано: 20.11.2022 12:12 , Обновлено: 04.07.2024

Премьер Великобритании Риши Сунак совершил неожиданный визит в Киев в субботу, 19 ноября. Там он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе визита, глава британского правительства пообещал Украине много всего - от вооружений, до финансовой помощи.

В субботу Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором он встречается с Сунаком в столице. “Во время сегодняшней встречи мы обсудили наиболее важные вопросы как для наших стран, так и для глобальной безопасности”, - написал он в Telegram.

Следуя по стопам Бориса Джонсона и Лиз Трасс, Сунак пообещал, что поддержка Великобританией Украины в борьбе с Россией останется неизменной. “В ближайшие годы мы расскажем нашим внукам о вашей истории, о том, как гордый и суверенный народ выстоял перед лицом ужасающего натиска, как вы сражались, как вы жертвовали, как вы одержали победу”, - сказал Сунак на совместной пресс-конференции.

https://twitter.com/RishiSunak/status/1593961630303670272

В ответ Зеленский поблагодарил за “значимый и полезный визит для обеих наших стран”, в ходе которого два лидера обсудили, как защитить “европейскую и украинскую энергетическую безопасность” и сотрудничество в области обороны. “С такими друзьями, как вы, на нашей стороне, мы уверены в нашей победе”, - добавил он в Twitter.

Прибытие Сунака сопровождалось объявлением о пакете оборонной помощи в размере 50 миллионов фунтов стерлингов, включающем 125 зенитных орудий и технологии, которые помогут Украине противостоять поставляемым Ираном беспилотникам, включая радары и технологии борьбы с беспилотниками.

Великобритания также усилит подготовку вооруженных сил Украины, направив в регион опытных армейских медиков и инженеров для оказания специализированной поддержки.

https://twitter.com/wolsned/status/1594073852232998916?t=WZCg6tlbbjoWB4zjaFzHPg&s=19

“В то время как вооруженным силам Украины удается оттеснить российские войска на земле, гражданское население подвергается жестоким бомбардировкам с воздуха. Сегодня мы предоставляем новую систему противовоздушной обороны, включая зенитные орудия, радары и оборудование для борьбы с беспилотниками, а также усиливаем гуманитарную поддержку на случай предстоящей холодной и суровой зимы”, - заявил он.