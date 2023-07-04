ВСУ готовятся к форсированию Днепра? Военкоры попросили отправить на фронт лодки, конфискованные у браконьеров – ISW

Опубликовано: 04.07.2023 12:23 , Обновлено: 04.07.2023

Американский институт изучения войны (ISW), ссылаясь на российских военных корреспондентов, сообщил о росте опасений форсирования Днепра в Херсонской области Вооруженными силами Украины. В связи с этим, по данным института, военкоры призвали направить на этот участок фронта дополнительные речные суда и технику, в частности, лодки, конфискованные у браконьеров.

В очередном отчёте ISW утверждается, что российские военкоры 2 июля обратились к руководителям нескольких российских регионов (в частности, республик Дагестан и Татарстан, Астраханской области, Краснодарского и Приморского края) и попросили направить в Херсонскую область конфискованные у браконьеров лодки. Они аргументировали это тем, что “10 полков и бригад группировки войск Южного военного округа Днепр остро нуждаются в этих судах”.

Как отметили в ISW, ранее российские военкоры обвинили Минобороны РФ в “неспособности обеспечить российские силы на восточном берегу необходимыми катерами и другим оборудованием”.

Глава республики Дагестан Сергей Меликов уже отреагировал на обращение блогеров и в понедельник, 3 июля, поручил властям региона решить вопрос о передаче конфискованных браконьерских лодок российским военным.

По информации Института изучения войны, один из военкоров также озвучил идею возродить речную флотилию “Днепр”. Это специальное военное речное подразделение действовало в период русско-турецких войн 1735-1739 и 1787-1792 годов, а также участвовало в Гражданской войне в России и Второй мировой войне. По мнению инициатора возрождения речной флотилии, это позволит “значительно улучшить положение российских войск на херсонском направлении”.

Другие военкоры, включая экс-сотрудника российского ФСБ и “бывшего министра обороны ДНР” Игоря Гиркина (по кличке “Стрелков”), утверждали, что российские военные в Херсонской области в настоящее время остро нуждаются в небольших лодках, катерах и оборудовании, чтобы держать украинские войска как можно дальше от дельты Днепра.

По словам Гиркина, сейчас на фронте российские военные используют “древние катера советской постройки или неподготовленные рыбацкие лодчонки со старыми моторами и дырявыми бортами”.

“Хорошо, если командование обеспечит надувными лодками. Иногда их покупают на свои или помогают волонтёры”, - написал военкор в своём телеграм-канале. Он завил, что работу по обеспечению российских подразделений в Херсонской области плавсредствами фактически “провалена”, а лодки, которые российские власти “реквизируют у гражданских”, для выполнения спецзадач “внезапно не подходят”.

“На что расcчитывает командование, посылая людей на задачи на гражданских лодках? Видео эвакуации с правого берега или из затопленных районов помните?”, - задаётся риторическим вопросом военкор.

Между тем, в ISW резюмируют, что “в целом тревожная реакция военкоров” на недавнюю активность украинских военных на форсирование Днепра свидетельствует о том, что “многие российские военкоры опасаются способности Украины форсировать реку” и считают, что “нынешнее командование группировки “Днепр” недостаточно подготовило свои войска к такой возможности”.