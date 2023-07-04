Под Москвой утром раздались два взрыва. Что известно?
Рано утром 4 июля в Подмосковье прогремели два сильных взрыва. Как утверждают очевидцы, жители Новой Москвы, они, вероятнее всего, были результатом работы средств противовоздушной обороны.
Министерство обороны России официально объявило о пяти сбитых беспилотниках в Подмосковье
- четыре из них были сбиты средствами ПВО на территории Новой Москвы, ещё один
- рухнул на территории Одинцовского района Московской области после того, как его сигнал был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. В Миноброны назвали инциденты "попыткой киевского режима осуществить террористическую атаку". Пострадавших и разрушений, по данным ведомства, удалось избежать.
О двух взрывах в районе поселка Марушкинское рядом с московским аэропортом Внуково сообщил телеграм-канал Baza. По словам очевидца, заснявшего на видео облако черного дыма, два взрыва прогремели с разницей в несколько секунд.
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Сообщения о двух громких хлопках также пришли из посёлка Валуево. Видео с таким же облаком чёрного дыма опубликовали в телеграм-канале Mash.
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Чуть позже там же появилось видео от жителей деревни Акиньшино в Новой Москве. Они также сообщили о двух взрывах в районе 6:30, однако, не понятно, идёт ли речь о одном и том же инциденте, или это разные взрывы.
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Между тем, российское агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщило о трёх сбитых беспилотниках, которые в разное время утром 4 июля направлялись в сторону Москвы. Два из них с помощью средств радиоэлектронной борьбы сбили на территории поселка Валуево, ещё один - в Калужской области. Сообщается, что никто в результате происшествий не пострадал, разрушений на земле также нет.
Кроме того, агентство сообщило о падении ещё одного беспилотника самолетного типа на территории военного объекта в районе подмосковной Кубинки. По словам источника в экстренных службах, там также обошлось без пострадавших и разрушений, в настоящее время продолжается осмотр места падения дрона.
После данного инцидента самолеты, летевшие в аэропорт Внуково, начали перенаправлять в другие аэропорты. На запасные аэродромы уже отправили шесть рейсов - три рейса «Победы» ушли в Шереметьево, по одному рейсу авиакомпаний Azur Air, UTair, Flydubai - в Домодедово.
В официальном телеграм-канале российского Федерального агентства воздушного транспорта сообщили, что ограничения на приём и выпуск воздушных судов, введённые в 05:10, пока продлили до 08:00, но другие аэропорты Москвы и Московской области продолжили работать в штатном режиме.