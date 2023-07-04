Под Москвой утром раздались два взрыва. Что известно?

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Опубликовано: 04.07.2023 10:10 , Обновлено: 04.07.2023

Рано утром 4 июля в Подмосковье прогремели два сильных взрыва. Как утверждают очевидцы, жители Новой Москвы, они, вероятнее всего, были результатом работы средств противовоздушной обороны.

Обновлено Министерство обороны России официально объявило о пяти сбитых беспилотниках в Подмосковье четыре из них были сбиты средствами ПВО на территории Новой Москвы, ещё один

рухнул на территории Одинцовского района Московской области после того, как его сигнал был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. В Миноброны назвали инциденты "попыткой киевского режима осуществить террористическую атаку". Пострадавших и разрушений, по данным ведомства, удалось избежать.

О двух взрывах в районе поселка Марушкинское рядом с московским аэропортом Внуково сообщил телеграм-канал Baza. По словам очевидца, заснявшего на видео облако черного дыма, два взрыва прогремели с разницей в несколько секунд.

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Сообщения о двух громких хлопках также пришли из посёлка Валуево. Видео с таким же облаком чёрного дыма опубликовали в телеграм-канале Mash.

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Чуть позже там же появилось видео от жителей деревни Акиньшино в Новой Москве. Они также сообщили о двух взрывах в районе 6:30, однако, не понятно, идёт ли речь о одном и том же инциденте, или это разные взрывы.

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Между тем, российское агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщило о трёх сбитых беспилотниках, которые в разное время утром 4 июля направлялись в сторону Москвы. Два из них с помощью средств радиоэлектронной борьбы сбили на территории поселка Валуево, ещё один - в Калужской области. Сообщается, что никто в результате происшествий не пострадал, разрушений на земле также нет.

Кроме того, агентство сообщило о падении ещё одного беспилотника самолетного типа на территории военного объекта в районе подмосковной Кубинки. По словам источника в экстренных службах, там также обошлось без пострадавших и разрушений, в настоящее время продолжается осмотр места падения дрона.

После данного инцидента самолеты, летевшие в аэропорт Внуково, начали перенаправлять в другие аэропорты. На запасные аэродромы уже отправили шесть рейсов - три рейса «Победы» ушли в Шереметьево, по одному рейсу авиакомпаний Azur Air, UTair, Flydubai - в Домодедово.

В официальном телеграм-канале российского Федерального агентства воздушного транспорта сообщили, что ограничения на приём и выпуск воздушных судов, введённые в 05:10, пока продлили до 08:00, но другие аэропорты Москвы и Московской области продолжили работать в штатном режиме.