В ВСУ впервые показали видео артиллерийского обстрела российской территории

🎥 Видео

Опубликовано: 06.04.2023 08:35 , Обновлено: 06.04.2023

В сети появилось видео с кадрами обстрела позиций российских войск у села Цаповка Белгородской области в России. Как отметил военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке, впервые с начала войны в Украине украинские военные не просто подтвердили информацию об обстреле территории России, а сами опубликовали видео артиллерийского удара.

Видео удара украинской артиллерии по позиции российских войск в своем телеграм-канале опубликовал бригадный генерал юстиции Сергей Мельник (позывной “Генерал Марсель” ). Как утверждаетЮлиан Рёпке, на видео попал момент обстрела вооруженными силами Украины (ВСУ) российских войск примерно в 1,3 км от границы с Украиной, недалеко от российского села Цаповка.

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По словам немецкого обозревателя, позиции российских военных недалеко от украинской границы обнаружили разведчики 4-го харьковского пограничного отряда. Войска расположились в лесополосе, рядом с фермой. Вскоре после обнаружения их позиции обстреляли украинские артиллеристы.

“Украина впервые опубликовала видео, на котором показаны упреждающие удары по российским позициям на территории России”, — сообщил Рёпке. Он предположил, что для удара, вероятнее всего, использовались минометы.

По мнению военного аналитика, публикация данного видео главным образом была адресована союзникам Украины на Западе.

“Превентивными ударами по территории России Украина показывает, что обороняется всё увереннее и больше не позволит Западу диктовать, как именно ей защищать себя”, - подчеркнул журналист.

Отметим, что Генштаб ВСУ официально видеозапись, опубликованную Сергеем Мельником, пока не комментировал.

Напомним, ВСУ подготовили для контрнаступления 8 штурмовых подразделений с общим количеством бойцов в 40 тысяч человек. Об этом 5 апреля написало агентство Reuters со ссылкой на военных.

ВСУ подготовили 40 тыс. штурмовиков для контрнаступления — Reuters

Между тем, эксперт по военной экономике Маркус Койп (Marcus Keupp) заявил, что в скором времени у российской армии, воюющей в Украине, «останется только один вариант — и он будет фатальным». По его словам, такой мрачный сценарий ждёт Россию после контрнаступления украинских войск из-за поставок оружия западных стран.

«Один вариант – фатальный» — Эксперты в Германии предрекли РФ катастрофу после контрнаступления ВСУ