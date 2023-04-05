ВСУ подготовили 40 тыс. штурмовиков для контрнаступления — Reuters

Опубликовано: 05.04.2023 15:47 , Обновлено: 05.04.2023

Вооруженные силы Украины подготовили для контрнаступления 8 штурмовых подразделений с общим количеством бойцов в 40 тысяч человек. Об этом 5 апреля написало Reuters со ссылкой на военных.

По информации агентства, подразделения начали готовить в начале февраля. Они состоят из «высокомотивированных добровольцев», призванных в рамках «агрессивной кампании» по набору бойцов в социальных сетях и на рекламных щитах.

Министр внутренних дел Украины Игоря Клименко сообщил, что среди добровольцев есть как бывшие военные и полицейские, так и люди без боевого опыта, в том числе женщины. По его словам, бывших военных можно подготовить за два месяца, а людей без опыта — за четыре. Клименко также утверждает, что у Украины еще остается мобилизационный потенциал.

Как пишет Reuters, штурмовые подразделения носят названия «Азов», «Стальная граница», «Ураган», «Спартанец», «Чэрвона Калина», «Рубеж», «Ярость» и «Кара Даг».

Точной даты начала контрнаступления опрошенные агентством военные не знают. Но издание пишет, что оно начнется «в ближайшие недели или месяцы».

Как ранее писал Телеграф, эксперт по военной экономике Маркус Койп (Marcus Keupp) заявил, что в скором времени у российской армии, воюющей в Украине, “останется только один вариант — и он будет фатальным”. По его словам, такой мрачный сценарий ждёт Россию после контрнаступления украинских войск из-за поставок оружия западных стран.

«Один вариант – фатальный» — Эксперты в Германии предрекли РФ катастрофу после контрнаступления ВСУ