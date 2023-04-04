«Один вариант – фатальный» - Эксперты в Германии предрекли РФ катастрофу после контрнаступления ВСУ

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Опубликовано: 04.04.2023 08:43 , Обновлено: 04.07.2024

Эксперт по военной экономике Маркус Койп (Marcus Keupp) заявил, что в скором времени у российской армии, воюющей в Украине, "останется только один вариант - и он будет фатальным". По его словам, такой мрачный сценарий ждёт Россию после контрнаступления украинских войск из-за поставок оружия западных стран.

Профессор военной академии Швейцарской высшей технической школы Цюриха Маркус Койп, изучив потери российской стороны, назвал стратегию РФ в войне против Украины “катастрофой”.

В интервью ZDF, на которое ссылается немецкое издание Focus, Койп отмечает, что в нынешней войне ресурсы российской армии “истощаются такими темпами, за которыми Россия просто не может угнаться”.

“Это не имеет ничего общего с военной логикой”, - заявил эксперт, подчеркнув, что “с технологической точки зрения Россия катится вниз”.

“Единственное, что останется российским военным - рыть окопы”

“Из-за огромных потерь Путин отправляет на войну все более старые модели танков. Происходит великое разочарование русской армии”, — отметил Койп. По его словам, если российская армия продолжит нести потери такими же темпами, скоро “они достигнут точки, когда вообще больше не смогут проводить какие-либо операции” и единственное, что остается российским военным - “это рыть окопы”.

“Украина переходит от старых советских технологий к западным технологиям, в частности, к западным боевым танкам и бронетранспортерам, таким как “Брэдли” или “Мардер”, - отметил военный аналитик. По его словам, это “станет фатальным” для российской армии.

“Контрнаступление ВСУ лишит Россию рычагов влияния на мирных переговорах”

В свою очередь директор Института Маккейна (американского аналитического центра) Эвелин Фаркас заявила о том, что ВСУ в ходе анонсированного контрнаступления способны нанести российской армии серьезный удар, при условии, что обещанное Западом оружие и обученные войска будут вовремя предоставлены Украине. По словам Фаркас, российская армия в будущем контрнаступлении “понесет серьезные потери, которые могут иметь далеко идущие геополитические последствия”, передает издание The New York Times.

Эвелин Фаркас считает, что “Украина может превратить Россию в ослабленную военную силу в Восточной Европе, практически не имеющей рычагов влияния на переговорах о прекращении войны”.

Напомним, 3 апреля президент Украины Владимир Зеленский рассказал о подготовке ВСУ к контрнаступлению и заявил, что у российских войск «еще есть время уйти». При этом конкретных сроков контрнаступления он не назвал.

Зеленский дал войскам РФ «время уйти» из Украины — «Иначе мы их уничтожим»