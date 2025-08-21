В Верховной Раде предложили изменить границы трёх украинских областей

Опубликовано: 21.08.2025 15:07 , Обновлено: 21.08.2025

Народный депутат Украины Анна Скороход предложила передать подконтрольные украинским властям территории Донецкой и Луганской областей в состав соседних регионов. Проект постановления зарегистрирован в парламенте.

Об этом сообщило украинское издание «Страна».

Согласно предложению, в состав Харьковской области из Донецкой должны перейти Краматорск, Славянск, Дружковка, Часов Яр, Лиман и Северск.

Города Покровск, Доброполье и Мирноград депутат предложила включить в состав Днепропетровской области.

Свою инициативу она объяснила двумя причинами . «Во-первых, мы должны действовать исключительно в интересах наших людей и дать им гарантию: эти территории останутся украинскими», — заявила Скороход.

Второй причиной она назвала экономию средств. По её словам, содержание Луганской и Донецкой областных администраций обходится бюджету более чем в 50 миллионов гривен ежемесячно (примерно $1,2 млн).

[inf]Чтобы инициатива стала законом, ей предстоит пройти стандартную процедуру. Сначала документ должны рассмотреть и одобрить профильные комитеты Верховной Рады, и только после этого его могут вынести на голосование в сессионный зал. Отметим, регистрация является лишь первым шагом и многие инициативы не проходят даже следующую стадию.[/inf]

Как отметило издание, эта инициатива появилась на фоне заявлений о возможном «обмене территориями» между Украиной и Россией.

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