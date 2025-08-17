Подписать мир и уйти с поста президента? Украинский политолог рассказал, что Трамп предложит Зеленскому после встречи с Путиным

🎤 Мнение

Опубликовано: 17.08.2025 11:26 , Обновлено: 17.08.2025

Украинский политолог Владислав Оленченко выразил мнение, что во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон ему предложат подписать мирное соглашение, объявить выборы в Украине и уйти с поста президента.

«В понедельник Зеленскому предложат подписать широкое, всеобъемлющее мирное соглашение и объявить выборы в Украине — потому что мир”, — заявил эксперт.

Взамен, по его словам, ему могут пообещать “полные гарантии личной безопасности, безопасности членов его семьи, сохранность капиталов и возможность стать режиссёром в Голливуде или политиком”.

“Его попытаются «купить», убеждая, что у него больше не осталось никакого выхода», - считает Оленченко.

Также, по мнению политолога, Зеленского будут отговаривать участвовать в новых выборах.

«Зачем ему участвовать в выборах — он ведь их проиграет. Ему так и будут говорить: «Ты устал, тебе пора отдыхать». Какие выборы? Какая политика? Ты ведь и так пришёл на короткий срок, а получилось как получилось. Оно тебе не нужно. Ты уже всё сделал, соглашайся — все за», - заявил Оленченко.

Напомним, что президент США Дональд Трампзаявил 16 августа, что Украина должна заключить соглашение о прекращении войны с Россией, поскольку «Россия — очень большая держава, а они — нет».

По словам американского лидера, Путин предложил заморозить большую часть линий фронта, если Киев уступит весь Донецк — промышленный регион, который является одной из главных целей Москвы, сообщил источник Reuters, знакомый с ситуацией.

По данным источника, Зеленский отклонил это требование.

Ранее Telegraf.news писал, что Трамп сообщил европейским лидерам, что хочет организовать трехсторонний саммит с участием себя, президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина к следующей пятнице — 22 августа. Об это сообщил CNN. Однако есть условие.

Трамп назвал дату и одно условие для встречи Путина с Зеленским