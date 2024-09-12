В Венгрии заявили о готовности подать в суд на Еврокомиссию. Какие расходы требуют возместить?

Опубликовано: 12.09.2024 21:28 , Обновлено: 12.09.2024

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что страна готова подать в суд на Европейскую комиссию для возмещения расходов на охрану внешней границы Евросоюза (ЕС). По информации главы канцелярии, эти расходы обошлись Венгрии примерно в 2 млрд евро.

“Мы готовы подать в суд на Европейскую комиссию после того, как она частично или полностью возместит расходы, понесенные другими государствами-членами по охране шенгенской границы”, - сказал Гергей Гуйяш, передало агентство Reuters.

По словам главы канцелярии венгерского премьера, в последние годы страна потратила 2 млрд евро на охрану шенгенской границы, “не получив никакого существенного вклада от ЕС”.

Как пояснило Reuters, венгерский премьер Виктор Орбан в 2015 году закрыл крупный транзитный маршрут через Венгрию для сотен тысяч беженцев, “спасающихся от войны и нищеты”, это вызвало критику со стороны многих стран ЕС. “В 2015 году премьер-министр Венгрии был первым, кто четко заявил, что если ЕС не будет применять законы сообщества и Шенгенское соглашение, то это будет невозможно… тогда Шенген рухнет”, - заявил Гуйяш.

Он добавил, что решение Берлина ввести пограничный контроль на границах Германии означает, что страна разрушает зону свободного передвижения внутри ЕС. “Сначала она разрушила ее, не заставив государства-члены ЕС эффективно защищать внешнюю границу, а теперь она разрушает ее, вводя внутренний пограничный контроль”, - сказал глава канцелярии венгерского премьер-министра.

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Ранее Telegraf.news сообщал, что правительство Венгрии заявило, что готово отправить всех мигрантов, которые пытаются попасть в страну, прямо в Брюссель, где находится штаб-квартира Евросоюза, если ЕС продолжит требовать от Венгрии принимать больше беженцев.

“Если Брюссель хочет мигрантов, он их получит. Мы дадим всем билет в один конец, если ЕС сделает невозможным остановить миграцию на внешней границе”, - заявил Гуйяш.

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