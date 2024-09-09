Германия объявила о введении пограничного контроля на всех своих границах

Опубликовано: 09.09.2024 19:26 , Обновлено: 28.01.2025

Правительство Германии в понедельник, 9 сентября, объявило о введении временного пограничного контроля на всех сухопутных границах страны в попытке бороться с нелегальной миграцией. Такое решение сводит на нет некоторые пункты Шенгенского соглашения об открытых границах.

Контроль возобновится 16 сентября и первоначально продлится шесть месяцев, говорится в заявлении министерства внутренних дел. “Мы укрепляем внутреннюю безопасность и продолжаем нашу жесткую линию в отношении нелегальной миграции”, - заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

В последние годы Германия ужесточила свою позицию в отношении миграции, на фоне того, как правительство пыталось вернуть инициативу в свои руки из-за резкого роста поддержка немцами ультраправой партии “Альтернатива для Германии” (AfD).

Недавние нападения с применением ножей, подозреваемыми в которых оказались просителями убежища, усилили в немецком обществе опасения по поводу иммиграции. Группировка “Исламское государство” взяла на себя ответственность за нападение с применением холодного оружия в западногерманском городе Золинген, в результате которого в августе погибли три человека.

Ранее в этом месяце AfD стала первой ультраправой партией со времен Второй мировой войны, победившей на государственных выборах в Тюрингии.

А объявление о контроле на границах было сделано всего за две недели до выборов в Бранденбурге, где канцлер Олаф Шольц и левоцентристские социал-демократы (СДПГ), возглавляемые Фезером, борются за сохранение контроля над правительством.

При этом введение Берлином временного пограничного контроля может стать еще одним испытанием европейского единства. Все дело в том, что у Германии общая сухопутная граница протяженностью более 3700 км с Данией, Нидерландами, Бельгией, Люксембургом, Францией, Швейцарией, Австрией, Чехией и Польшей.

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Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер заявил в понедельник газете Bild, что его страна не примет ни одного мигранта, которому Германия откажет на границе. “Здесь нет места для маневра”, - сказал чиновник.

“Таков закон. Я дал указание главе федеральной полиции не допускать никаких возвращений”, - добавил он.

В прошлом году Германия объявила об ужесточении контроля на своих сухопутных границах с Польшей, Чехией и Швейцарией в ответ на резкое увеличение числа просьб о предоставлении убежища в первый раз.

Ранее Telegraf.news сообщил, что визовые центры компании VFS Global, которые занимаются оформлением польских виз, упростила условия подачи документов на визы для одной категории граждан Беларуси. Новые правила заработали уже с понедельника, 9 сентября.

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