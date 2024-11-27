В Украине решили заменить один из цветов светофора на "изумрудный". Зачем?

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Опубликовано: 27.11.2024 13:56 , Обновлено: 27.11.2024

Научно-исследовательский и обучающий центр проблем стандартизации, сертификации и качества Украины сообщил, что с 1 мая 2025 года в стране отменят зелёный сигнал светофора. Вместо него на дорогах появится изумрудный, который, по мнению ведомства, является более насыщенным и лучше воспринимается водителями.

Кроме того, светофоры получат новые шевронные стрелки: ожидается, что они будут лучше видны всем участникам дорожного движения. Также планируется, что с 1 мая 2025 года на украинских дорогах появятся новые типы светофоров: велосипедные с пиктограммами и комбинированные велопешеходные. Пешеходные, транспортные и велосипедные, в свою очередь, пообещали снабдить обратным отсчётом.

Согласно новым стандартам, на некоторых светофорах появятся кнопки для вызова сигнала, а также устройства звукового оповещения, которые обеспечат дополнительные удобства для пешеходов и людей с ограниченными возможностями, передал украинский телеканал ТСН.

К слову, ранее в столичной Госавтоинспекции напомнили белорусским водителям о правилах проезда перекрёстков, на которых установлены светофоры, и об опасности, которую таит в себе жёлтый сигнал. Именно он, как отметили инспекторы, включается “одновременно для всех направлений”, а несоблюдение его требований может не только спровоцировать аварию, но и “ударить” по кошельку водителя.

Штраф до 200 рублей. В ГАИ предупредили белорусов о цвете светофоров, который включается для всех одновременно

Также мы рассказывали, что некоторые дорожные знаки порой могут поставить водителей в тупик. Например, в странах Южной Америки можно встретить необычный знак с “прищуренными глазами” в белом круге, обведённый красным контуром. На дорогах Беларуси (к счастью или к сожалению) его не встретишь, и этому есть вполне логичное объяснение.

Этот дорожный знак с «прищуренными глазами» ставят за границей в особых местах. Хотели бы такой в Беларуси?