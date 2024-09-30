Штраф до 200 рублей. В ГАИ предупредили белорусов о цвете светофоров, который включается для всех одновременно

Опубликовано: 30.09.2024 10:11 , Обновлено: 30.09.2024

В столичной Госавтоинспекции напомнили белорусским водителям о правилах проезда перекрёстков, на которых установлены светофоры, и об опасности, которую таит в себе жёлтый сигнал. Именно он, как отметили инспекторы, включается "одновременно для всех направлений", а несоблюдение его требований может не только спровоцировать аварию, но и "ударить" по кошельку водителя.

В УГАИ ГУВД Мингорисполкома напомнили, что в Правилах дорожного движения (ПДД) указано, что жёлтый сигнал светофора информирует водителей транспортных средств указывает на готовящуюся смену сигналов и - запрещает движение. Продолжить движение через перекресток после его включения водителям разрешено лишь в двух случаях:

если машина не сможет остановиться перед перекрёстком без экстренного торможения,

если водители, не успели выехать за границы перекрестка после включения запрещающего сигнала светофора.

“Проезд на запрещающий сигнал светофора создает большую опасность для движения, поскольку жёлтый сигнал включается одновременно для всех направлений. Одно направление он предупреждает о скором включении красного сигнала, а другое – о включении зелёного”, - пояснили в ГАИ.

Там также напомнили о штрафах, которые грозят водителям за игнорирование требований сигналов светофора:

при первом нарушении - от 1 до 5 базовых величин (то есть до 200 рублей сегодня),

при повторном нарушения в течение года - от 3 до 10 базовых величин (то есть до 400 рублей).

Ранее Telegraf.news рассказывал, что аналогичные рекомендации применимы и к пешеходам - начинать переходить дорогу на мигающий зелёный, то есть в тот момент, когда для водителей на транспортном светофоре загорается жёлтый сигнал - очень плохая идея.

Именно в такой ситуации в начале этого года в Кобрине на перекрестке машина сбила женщину. Момент наезда попал на камеру внешнего видеонаблюдения. Женщина начала переходить проезжую часть еще на жёлтый сигнал светофора, а для водителя роковой легковушки обзор оказался закрыт микроавтобусом.

Видео ДТП в Кобрине показало, почему переход дороги на «желтый» может закончиться трагедией. 18+