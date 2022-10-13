Появилось видео боя российского и украинского дронов. Кто победил?

🎥 Видео

Опубликовано: 13.10.2022 14:46 , Обновлено: 13.10.2022

В соцсетях активно распространяют видео воздушного боя российского беспилотного летательного аппарата с украинским. Кажется, схватка была недолгой.

На кадрах видно, как один дрон подлетает ко второму. Но уже через секунд его отбрасывает вниз. Также видны обломки.

Как утверждают в Украине, победил их дрон. И шутят, что российский «отрицательно полетел».

https://twitter.com/VadimV1asov/status/1580508783112953858

Кто-то добавляет, что это тот самый дрон, который закупил известный украинский волонтер Сергей Притула, который часто собирает для ВСУ оборудование, беспилотники и даже финский спутник.

[info_b]Скорее всего, на видео дроны Mavic — квадрокоптеры, в корпус которых встроено множество датчиков, которые отслеживают местоположение, дистанцию до других объектов, уровень заряда аккумулятора. Они пилотируются с помощью приложения для iOS или Android-устройств и способны снимать видео на встроенную камеру в 4К.[/info_b]

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