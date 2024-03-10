В Украине объявили об эвакуации 57 городов и поселений. Когда и где масштабное наступление России?

Опубликовано: 10.03.2024 12:24 , Обновлено: 04.07.2024

Перед лицом ожидаемого наступления ВС РФ на Купянск украинские власти решили принудительно эвакуировать жителей 57 населенных пунктов. При этом в заброшенных деревнях и поселениях начали возводить укрепления. Теперь для украинцев самый главный вопрос: успеют ли они подготовиться перед масштабным наступлением России?

Наиболее разумным шагом - с точки зрения русских - был бы захват Купянска, который является важным коммуникационным узлом, сообщило польское издание WP.pl Таким образом российские военные смогли бы изолировать часть транспортных путей под Славянском и Краматорском, чтобы в дальнейшем атаковать эти города.

Наступление России не остановит? Зеленский не придумал, как мобилизовать украинцев — WP

И теперь стало ясно, что россияне действительно начали готовиться к нанесению удара севернее Бахмута. На Купанском направлении собрали элитные части ВДВ – 98-ю и 106-ю дивизии, а также отдельные десантно-штурмовые бригады – 11-ю и 83-ю. 1-й добровольческий штурмовой корпус, утверждает эксперт польского издания.

“Всего россияне сосредоточили около 30 штурмовых батальонов. Их качество лучше, чем у механизированных войск, даже с учетом низкого уровня подготовки мобилизованных. Теперь вопрос не в том, нанесут ли русские удар, а в том, когда. Они показали, что меняя тактику, их не беспокоит украинская грязь. Конечно, они платят за это высокую цену, теряя в каждой атаке десятки людей, но шаг за шагом продвигаются вперед”, - считает Славек Загурский.

Ранее Телеграф писал, что президент Украины Владимир Зеленский дал интервью итальянскому телеканалу Rai1. Во время разговора он прямо заявил: «Россия прорвет нашу оборону и не остановится». И пояснил: «Это произойдет, если США уменьшат помощь Украине». Также президент рассказал о намерении «заменить ряд руководящих лиц государства, и не только в военной сфере». И пояснил, почему.

«Россия прорвет нашу оборону и не остановится» – Зеленский назвал «патовой» ситуацию на фронте и рассказал, кого хочет уволить