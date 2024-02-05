«Россия прорвет нашу оборону и не остановится» – Зеленский назвал «патовой» ситуацию на фронте и рассказал, кого хочет уволить

Опубликовано: 05.02.2024 10:51 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью итальянскому телеканалу Rai1. Во время разговора он прямо заявил: «Россия прорвет нашу оборону и не остановится». И пояснил: «Это произойдет, если США уменьшат помощь Украине». Также президент рассказал о намерении «заменить ряд руководящих лиц государства, и не только в военной сфере». И пояснил, почему.

«На фронте – патовая ситуация из-за задержек с поставками оружия. Боеприпасов не хватает. Нужны современные технические средства, – описал ситуацию Зеленский. – Около 26% Украины все еще под оккупацией, но РФ не может значительно продвинуться. Несмотря на сложности, ВСУ удалось остановить врага».

Обращаясь к европейцам через итальянский телеканал, он заявил: «Война может прийти к вам. К этому европейские армии не готовы. Где гарантия, что НАТО оперативно отреагирует? Ее нет».

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Кого Зеленский хочет заменить?

Владимир Зеленский впервые подтвердил намерение уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В эфире итальянского телеканала Rai1 он заявил, что также размышляет над увольнением и других руководящих лиц.

«Конечно, необходима перезагрузка и новое начало. Когда мы говорим об этом, я имею в виду замену ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере. Я размышляю над заменой главкома, это правда. Но этот вопрос касается всей управленческой группы, которая ведет машину страны», – заявил Зеленский, отвечая на вопрос о возможных разногласиях с Залужным.

И добавил, что речь идет не об одном человеке, а «о направлении руководства страны».

Ранее Телеграф писал, что ряд западных СМИ, ссылаясь на собственные источники в правительстве Украины, сообщили об обострении отношений между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооружёнными силами Украины Валерием Залужным. Так, по данным британского издания The Times, президент предложил главкому добровольно уйти в отставку, однако тот отказался.

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