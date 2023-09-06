В Украине назначили нового министра обороны

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Опубликовано: 06.09.2023 17:05 , Обновлено: 04.07.2024

Верховная рада Украины 6 сентября одобрила назначение экс-главы Фонда госимущества Рустема Умерова на должность главы Минобороны страны. Решение поддержали 338 нардепов.

Напомним, 3 сентября Владимир Зеленский анонсировал, что парламенту страны будет предложено принять кадровое решение по силовому блоку. «Я решил произвести замену министра обороны Украины», — сказал он. На пост главы Минобороны Зеленский предложил Рустема Умерова, который занимал позицию главы Фонда госимущества.

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В среду, 6 сентября, парламент принял решение о назначении Умерова на должность министра. Назначение поддержали 338 народных депутатов, один воздержался. Против не проголосовал никто, сообщила “Украинская правда”.

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[info_b]Новому министру обороны 41 год, женат, есть дети. По образованию — финансист, сопредседатель групп по межпарламентским связям с Саудовской Аравией и с Турцией, член групп дружбы по межпарламентским связям с Израилем, Китаем, Великобританией, США, Канадой и Японией. Также он был участником украинской делегации на переговорах с РФ, созданной после 24 февраля 2022 года.[/info_b]

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что уже экс-министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что в начале вторжения России чуть не попал в плен к российским войскам, как и почти половина его ведомства. Это могло произойти прямо в первые дни войны.

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