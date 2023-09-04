Зеленский предложил уволить министра обороны Украины

Опубликовано: 04.09.2023 07:54 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский 3 сентября вечером объявил, что хочет снять с поста министра обороны Алексея Резникова. Назначить на должность главы ведомства он предложил чиновника-мусульмальнина из крымских татар, главу Фонда госимущества Украины Рустема Умерова

“Я решил произвести замену министра обороны Украины. Алексей Резников прошел эти более 550 дней полномасштабной войны. Считаю, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом”, - заявил он.

“Сейчас возглавить министерство должен Рустем Умеров. Верховная Рада Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры”, - предложил президент Украины.

“Далёкий от войны человек”

Не все согласились с таким предложением Зеленского. Главред сайта “Цензор” и известный военный публицист Юрий Бутусов, заявил, что Умеров “далёкий от войны человек”.

“Никаких программ действий, никакого понимания, что делать, ничего этого у нового кандидата в министры, конечно, не будет. Человек будет как-то учиться на новой высшей должности. Возможно, будет пытаться делать это добросовестно, стараться, но все равно будет учиться, и тратить время не на принятие решений, а на поиск и изучение неизвестных для нее проблем. Но цена такой “учебы” - кровь десятков тысяч людей, которые будут еще на неопределенное время лишены давно незрелых необходимых решений”, - написал он.

По его мнению, назначением Умерова “президент на некоторое время будет защищен от коррупционных скандалов и некомпетентных управленческих решений Резникова обещаниями, что новый министр решит старые проблемы”.

Ранее Телеграф сообщил, что министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в начале вторжения России чуть не попал в плен к российским войскам, как и почти половина его ведомства. Это могло произойти прямо в первые дни войны.

«Было много мата» — Министр обороны Украины рассказал, как чуть не попал в плен к россиянам