"Было много мата" - Министр обороны Украины рассказал, как чуть не попал в плен к россиянам

Опубликовано: 10.04.2023 14:59 , Обновлено: 10.04.2023

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в начале вторжения России чуть не попал в плен к российским войскам, как и почти половина его ведомства. Это могло произойти прямо в первые дни войны.

Министр обороны Украины рассказал, что защищённый командный пункт (ЗКП) его ведомства находился в Гостомеле, который был одной из приоритетных целей российских войск в первые часы вторжения.

“ЗКП, который был закреплен за моим персоналом, находился, будете смеяться, в Гостомеле, в защищенном месте, которое первым же попало в засаду. Теоретически, если бы мы туда переместились хотя бы за день-два, то у меня половина министерства была бы там. Почти в плену”, - рассказал Алексей Резников.

По его словам, сотрудники Минобороны Украины тогда “просто распылились по разным зданиям, которые принадлежат Министерству обороны. Слава Богу, их хватает в Киеве”. “Финансистов я вообще скомандовал вывезти за пределы Киева, чтобы они были в более-менее безопасном месте и могли работать”, - уточнил он.

“Много мата” - Как прошли первые дни войны

Алексей Резников рассказал, что в первые часы здание Минобороны Украины было превращено в укрепление. И даже в его кабинете была оборудована боевая позиция.

“Когда ты заходил в здание министерства обороны до того - там же куча постов, - то все ребята дежурные стояли просто в форме. А когда я заехал около 5 утра 24-го, то все они уже были в бронежилетах, в шлемах, с автоматами, с рожками. То есть по полной боевой одежде. Это сразу бросалось в глаза. И мгновенно начали расти мешки, из которых делались укрепления, боевые позиции”, - рассказал министр обороны Украины журналисту “Украинской правды”.

По его словам, главнокомандующий Валерий Залужный с первых же часов осуществлял командование отражением вторжения россиян.

“Принимая доклады, давали реакцию соответствующую. Докладывают: “То-то и то-то происходит, мы делаем то-то”. Окей. Если Залужный видел, что, например, нужна поддержка арты, идет колонна, он набирает того, кто отвечает за арту. Говорит: “Можешь нанести поражение?”. “Да, скомуницируй” , - поделился атмосферой первых часов вторжения Алексей Резников.

“Он был сфокусирован и собран всегда, с тех пор как я с ним познакомился. Поэтому он таким и оставался. Для него ничего не изменилось. Он готовился всю жизнь к этому нападению, и вот этот момент настал. Залужный просто делал свое дело. И это дает всегда такую уверенность… Ну, правда, много мата, конечно, было включено в команды. Когда шла команда “Стреляй!”, то она звучала немного другими словами”, - уточнил Алексей Резников.