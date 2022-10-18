Опубликовано: 18.10.2022 08:41 , Обновлено: 18.10.2022

Украину ждет новая мобилизация — как военная, так политическая и психологическая. Об этом заявил советник офиса президента страны Алексей Арестович 17 октября в программе Марка Фейгина.

По его словам, началась вторая фаза войны, которая будет непростой.

«От нас потребуется снова мобилизация и психологическая, и военная, и политическая. Вполне возможно, что когда-нибудь впереди нас ждет продолжение мобилизации личного состава», — сказал он.

Кроме того Арестович добавил, что мобилизация в Украине также понадобится, если Россия пришлет «миллион мобилизованных».

Советник подчеркнул, что при все при этом, военной помощи от Запада не хватает для решения тех задач, которые поставили перед украинской армией.

«Мы размахивали, что сейчас возьмем Херсон и Сватово, а со взятием не так все просто получается», — отметил он.

Тем временем мэр Мэр Москвы Сергей Собянин 17 октября объявил, что «частичная мобилизация» в столице России завершена. По его словам, все задачи по ней уже выполнили. Однако правозащитники призвали не верить тому, что действие повесток прекратилось.

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Ранее Телеграф писал, что советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в программе Марка Фейгина вечером 17 октября рассказал, что россияне нашли способ обходить украинскую ПВО ещё долгое время.

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