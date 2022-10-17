Мэр Москвы аннулировал повестки на мобилизацию

Опубликовано: 17.10.2022 12:59 , Обновлено: 17.10.2022

Мэр Москвы Сергей Собянин 17 октября объявил, что «частичная мобилизация» в столице России завершена. По его словам, все задачи по ней уже выполнили.

«Пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября 2022 года, в 14:00. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие», — написал он в своем телеграм-канале.

То есть, приходить в военкоматы по разосланным повесткам москвичам больше не нужно.

Кроме того, Собянин назвал мобилизацию в Москве «огромным испытанием». И пообещал мобилизованным «позаботиться о их семьях и близких».

Ранее Телеграф сообщил, что родные мобилизованных по всей России стали жаловаться, что потеряли связь с отправленными в армию мужчинами. А также утверждают, что многих из них сразу же отправили на фронт без предварительной подготовки. Видео с такими заявлениями появляются в соцсетях каждый день.

Так, семьи мобилизованных в Брянской области пожаловались в своем видеообращении, что их мужчин отправили на фронт в Украину без предварительного «боевого слаживания».

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А ранее и президент России заявил о невероятно быстрых сроках отправки мобилизованных на фронт. По словам Владимира Путина, из 222 тысячи мобилизованных 33 тысячи уже находится в подразделениях, а 16 тысяч «выполняют задачи на фронте».

Путин назвал новую причину войны с Украиной и пообещал завершить мобилизацию