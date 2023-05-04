В Украине к наступлению приготовили 150-тысячную армию? В РФ заговорили о форсировании Днепра

🎤 Мнение

Опубликовано: 04.05.2023 10:46 , Обновлено: 04.05.2023

Российские обозреватели не поверили заявлениям западных политиков и военных, которые заверяли в наличии у ВСУ 9-12 новых бригад (30-40 тыс военных). В РФ уверены, что Украина смогла подготовить порядка 120-150 тыс военных в свежем резерве. И те теперь готовы к наступлению.

Российский тг-канал Gray Zone, который освещает ход вторжения России в Украину и даёт аналитику происходящего, подсчитал, что ВСУ могут кинуть в наступление хорошо подготовленные по стандартам НАТО десятки бригад. Причем Украина, вероятно, готовит удар с совсем неожиданной стороны - форсировав Днепр.

“К 30 апреля - 1 мая противник завершил формирование ударно-наступательной группировки, а также резервов”, - сделали там вывод.

По данным российских экспертов, в дополнение к уже воюющим подразделениям, на Запорожском направлении ВСУ располагают 11-ю новыми бригадами, в которых состоят более ~50 тыс солдат, ~300 танков, ~1300 боевых бронированных машин, ~200 РСЗО, ~500 артиллерийских и миномётных орудий, ~300 плавательно-транспортных средств.

На Криворожском направлении ВСУ накопили 10 бригад, из ~40 тыс солдат, ~90 танков, ~700 боевых бронированных машин, ~50 РСЗО, ~105 артиллерийских и миномётных орудий, а также ~150 плавательно-транспортных средств.

Также в самой Украине не скрывают, что подготовили штурмовые подразделения на базе Нацгвардии, которые сейчас в рамках «Гвардии наступления» включают в себя 7 бригад с численностью личного состава порядка 30 тыс человек. У каждой из которых, есть свои танки, БТРы и артиллерия.

“Один из замыслов противника может заключаться в высадке морского десанта в районе Золотой Балки-Первомаевка на Днепре…”, - считают в Gray Zone. Там уверены, что ВСУ смогут взять под контроль береговую линию Каховского водохранилища и продвинуться на несколько километров вглубь территории Херсонской области, контролируемой российскими военными. Такой плацдарм даст возможность провести полноценнцю десантную операцию.

В свою очередь, основатель и глава российской ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин заявил, что ВСУ начали давно ожидаемое контрнаступление. По его словам, на фронте в Украине значительно активизировались боевые действия.

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А российский правый активист, бывший офицер ФСБ, “экс-министр обороны ДНР” Игорь Гиркин (по кличке Стрелков) решил 1 мая подвести итоги военной кампании в Украине за апрель. По его словам, удача в этом месяце была на стороне ВСУ, а российская армия находится в плохом состоянии.

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