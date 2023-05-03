"Уже все пошло" - Пригожин объявил о начале украинского наступления

🎤 Мнение

Опубликовано: 03.05.2023 17:39 , Обновлено: 03.05.2023

Основатель и глава российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ВСУ начали давно ожидаемое контрнаступление. По его словам, на фронте в Украине значительно активизировались боевые действия.

«Я считаю, что наступление украинской армии уже началось. Мы видим высочайшую активность вражеской авиации, мы видим высочайшую активность внутри и по периметрам нашего фронта. При этом, если внутри наш фронт мы контролируем, то по периметру, к сожалению, ситуация выглядит, скажем так, не лучшим образом. И поэтому наши фланги — на вопрос, насколько они надёжны, я пока промолчу из вежливости», - заявил он.

“Уже все пошло. Когда это перейдет в активную фазу? Думаю, что в ближайшее время. Возможно, в ближайшие дни”, - уточнил глава ЧВК “Вагнер”.

Ранее другой российский эксперт Игорь Гиркин (по кличке “Стрелков”) заявил, что российские войска значительно истощены в результате неудавшегося зимне-весеннего наступления на Украину.

Обескровлена и начала отступать — Гиркин подвёл итоги апреля для российской армии в Украине