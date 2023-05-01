Обескровлена и начала отступать - Гиркин подвёл итоги апреля для российской армии в Украине

🎤 Мнение

Опубликовано: 01.05.2023 14:17 , Обновлено: 01.05.2023

Российский правый активист, бывший офицер ФСБ, "экс-министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (по кличке Стрелков) решил 1 мая подвести итоги военной кампании в Украине за апрель. По его словам, удача в этом месяце была на стороне ВСУ.

“Бахмут за месяц не «домучили», противник продолжает обороняться на западных окраинах, решая задачу дотянуть до контрнаступления на каком-то из других (полагаю) фронтов. «Вагнер» обескровлен, его ударной силы (даже при постоянной подпитке добровольческими подразделениями и «мобиками» со стороны МО) для завершения операции в апреле не хватило”, - заявил Игорь Гиркин-Стрелков.

Российский военкор сделал вывод, что «бахмутская мясорубка» будет продолжаться, но выгоднее она для ВСУ.

Что касается боёв под Авдеевкой, то, по мнению Гиркина, российские войска потерпели неудачу и сейчас - из-за больших потерь - вынуждены вновь оттягиваться, оставляя часть занятых ранее позиций.

“В Марьинке - в целом без изменений - весь апрель продолжался кровавый уличный «тяни-толкай» с переменным успехом. На остальных фронтах велись бои местного значения и обменивались артиллерийскими и воздушными ударами”, - написал рсосийский военкор.

Игорь Гиркин выказал уверенность, что апрельские бои украинцы в целом сумели “провести успешно для себя (в рамках выигрыша времени в стратегической обороне)”. По его мнению, в мае начнется летняя кампания, инициативой в которой будут владеть украинцы. Все потому, что российские “генералы за зиму и весну не сумели сделать практически ничего, кроме утилизации ударного корпуса на Донбассе”.

Ранее Телеграф сообщил, что ожидаемое всеми контрнаступление Украины вызвало хаос в Кремле и российской армии. Так считают эксперты, которые поделились мнением с американским каналом CNN. И это в то время, как линия фронта уже пришла в движение.

Кремль не готов к наступлению Украины и устроил хаос в армии — CNN