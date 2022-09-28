В Турции полностью отказались от обслуживания карт «Мир». Но предложили альтернативу
Турецкие государственные банки вслед за частными отказались использовать российскую платежную систему «Мир». Однако правительство страны, вероятно, нашло ей альтернативу. Как пишут СМИ, россиянам могут предложить создать в Турции свой банк.
О том, что государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank Турции отказались от обслуживания карточек «Мир», сообщил местный телеканал NTV 27 сентября. Ранее о таком решении заявили два частных банка — Isbank и DenizBank.
Турецкие банки стали отказываться от обслуживания карт «Мир»
По данным СМИ, с 2019 года российскую платежную систему поддерживали пять турецких банков. Таким образом, в стране больше нет банков, которые принимали бы карты «Мир».
Вероятно, это произошло после того, как в США объявили о готовности ввести санкции против тех, кто способствует распространению использования российской платежной системы «Мир» за пределами РФ.
Россиянам предложат создать в Турции банк
Тем временем президент Турции Реджеп Эрдоган потребовал от правительства найти альтернативу. По информации издания Aydinlik, подробности о новой платежной системе должны объявить в ближайшие дни.
В свою очередь в Mynet со ссылкой на газету Yenişafak привели слова неназванного «чиновника одного из 10 крупнейших российских банков»:
«Российские банки, при поддержке местных финансовых властей в Турции, могут создать свои собственные дочерние банки, выполняющие исключительно клиринговые функции и полностью автономные от денежных систем недружественных стран».
По мнению эксперта по России Айдына Сезера, новый банк с российским капиталом, который будет создан в Турции, не попадет под санкции.
«Если этот банк будет создан в России, он будет подвергнут санкциям, но он может быть создан в Турции с российским капиталом. Эмбарго в России не такое строгое, как в Иране», — сказал он.
Ранее Телеграф писал, что, как минимум, три казахстанских банка объявили, что полностью или частично отказались обслуживать российские банковские карточки «Мир».
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