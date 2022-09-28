В Турции полностью отказались от обслуживания карт «Мир». Но предложили альтернативу

Опубликовано: 28.09.2022 10:36 , Обновлено: 28.09.2022

Турецкие государственные банки вслед за частными отказались использовать российскую платежную систему «Мир». Однако правительство страны, вероятно, нашло ей альтернативу. Как пишут СМИ, россиянам могут предложить создать в Турции свой банк.

О том, что государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank Турции отказались от обслуживания карточек «Мир», сообщил местный телеканал NTV 27 сентября. Ранее о таком решении заявили два частных банка — Isbank и DenizBank.

Турецкие банки стали отказываться от обслуживания карт «Мир»

По данным СМИ, с 2019 года российскую платежную систему поддерживали пять турецких банков. Таким образом, в стране больше нет банков, которые принимали бы карты «Мир».

Вероятно, это произошло после того, как в США объявили о готовности ввести санкции против тех, кто способствует распространению использования российской платежной системы «Мир» за пределами РФ.

Россиянам предложат создать в Турции банк

Тем временем президент Турции Реджеп Эрдоган потребовал от правительства найти альтернативу. По информации издания Aydinlik, подробности о новой платежной системе должны объявить в ближайшие дни.

В свою очередь в Mynet со ссылкой на газету Yenişafak привели слова неназванного «чиновника одного из 10 крупнейших российских банков»:

«Российские банки, при поддержке местных финансовых властей в Турции, могут создать свои собственные дочерние банки, выполняющие исключительно клиринговые функции и полностью автономные от денежных систем недружественных стран».

По мнению эксперта по России Айдына Сезера, новый банк с российским капиталом, который будет создан в Турции, не попадет под санкции.

«Если этот банк будет создан в России, он будет подвергнут санкциям, но он может быть создан в Турции с российским капиталом. Эмбарго в России не такое строгое, как в Иране», — сказал он.

Ранее Телеграф писал, что, как минимум, три казахстанских банка объявили, что полностью или частично отказались обслуживать российские банковские карточки «Мир».

Банки Казахстана перестали обслуживать российские карты «Мир»