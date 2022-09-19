Турецкие банки стали отказываться от обслуживания карт "Мир"

Опубликовано: 19.09.2022 19:52 , Обновлено: 21.09.2022

Крупнейшие турецкие банки Turkiye Is Bankasi и DenizBank 19 сентября объявили, что частично или полностью отказываться от работы с банковскими картами российской системы "Мир".

Так, частный банки Turkiye Is Bankasi (Isbank) в понедельник полностью приостановил прием карт “Мир”. А DenizBank объявил, что перестанет выдавать турецкие лиры по картам российской системы.

Решение касается именно карт, выпущенных в рамках российской системы “Мир”. Такие в последнее время начали выпускать и белорцсские банки.

В заявлении для Bloomberg Isbank сообщил, что они видели и оценили заявление Министерства финансов США по этому вопросу и поэтому приостановили использование системы.

Напомним, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило на прошлой неделе, что оно готово ввести санкции против тех, кто способствует распространению использования российской платежной системы «Мир» за пределами России.

Согласно новостям, опубликованным в Financial Times и основанным на заявлениях двух официальных лиц из западных стран, США и ЕС обеспокоены тем, что банковский сектор Турции станет зоной, где будут осуществляться незаконные финансовые операции, и что Россия откроет там канал для обхода санкций.

Западные официальные лица заявили, что Соединенные Штаты сосредоточили свое внимание на турецких банках, которые включены в российскую местную платежную систему под названием «Мир», а Брюссель сформировал делегацию, чтобы напрямую донести свою озабоченность до турецких официальных лиц.

Ранее Телеграф сообщил, что белорусские банки с конца апреля вводят изменения в условия снятия наличных и перевода денег по банковским картам. Мы собрали информацию о них.

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