В Иране упал вертолет с президентом Раиси на борту

🎥 Видео

Опубликовано: 19.05.2024 19:31 , Обновлено: 19.05.2024

Вертолет, на борту которого находился президент Ирана Ибрагим Раиси, 19 мая разбился недалеко от медного рудника под названием Сунган рядом с границей с Азербайджаном.

Рудник расположен между Джольфой и Варзаканом в иранской провинции Восточный Азербайджан и находится примерно на расстоянии 70 километров от Тебриза, одного из крупнейших городов Ирана, а также города, в который направлялись президент Ирана и министр иностранных дел после визита на границу с соседним Азербайджаном, где прошла церемония открытия совместно построенной дамбы.

[inf]Один из местных чиновников использовал слово “катастрофа” для описания инцидента, но он признался иранской газете, что сам еще не был на месте происшествия. Другие правительственные СМИ Ирана пока использовали слово “жёсткая посадка”.[/inf]

Иранский “Красный Полумесяц” сообщил, что направил в регион 40 отдельных спасательных бригад. На данный момент они прибыли в район, но не в то конкретное место, где потерпел крушение вертолет. Причиной этого, по их словам, являются суровые погодные условия. Из-за плохой погоды, включая сильный дождь и туман, трудно найти вертолет.

Ранее спасательный вертолет пытался добраться до района, где, по мнению властей, находился вертолет Раиси, но не смог приземлиться из-за сильного тумана, сообщил агентству IRNA представитель экстренных служб Бабак Йектапараст.

Иранское государственное информационное агентство IRNA сообщило, что горная местность, где произошла катастрофа, лесистая, а государственное телевидение показало кадры, на которых внедорожники проезжают по лесу.

Власти Ирана эксплуатируют различные вертолеты, но международные санкции затрудняют приобретение запчастей к ним. Кроме того, иранский военно-воздушный флот в основном был создан еще до Исламской революции 1979 года.

Ранее агентство IRNA опубликовало снимки, на которых, по его словам, Раиси взлетает на чем-то, напоминающем вертолет Bell 412, с сине-белой раскраской, которую ранее можно было увидеть на опубликованных фотографиях.

Кто был на борту пропавшего вертолета?

Президент Ирана Ибрагим Раиси,

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан,

Губернатор Восточного Азербайджана (регион Ирана) Малек Рахмати,

Аятолла Мохаммад Али Аль-Хашим, представитель верховного лидера Ирана в Восточном Азербайджане.

В случае внезапной смерти, согласно конституции Ирана, первый вице–президент, которым в настоящее время является Мохаммад Мохбер, вступает в должность президента с одобрения верховного лидера.

[inf]Согласно иранской политической иерархии, главой государства является верховный лидер Али Хаменеи, а президент считается главой правительства, вторым лицом во власти. [/inf]

Тем временем, Мохаммад Багери, начальник штаба вооруженных сил Ирана, отдал приказ задействовать всю технику и возможности армии, Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и правоохранительных сил для поиска вертолета.

“Вооруженные силы, КСИР и полицейское командование присутствовали в этом районе с первых часов”, - процитировало его слова информационное агентство Tasnim.

Катастрофа произошла на фоне ухудшения ситуации в регионе и мире, причем власти Ирана во многом этому способствовали.

При президенте Раиси Иран стал обогащать уран почти до уровня, пригодного для создания ядерного оружия, препятствуя проведению международных инспекций. Также Иран поставил России вооружения для войны с Украиной, а также нанес массированный удар беспилотниками и ракетами по Израилю. Власти Ирана также продолжают вооружать группировки на Ближнем Востоке, такие как йеменские повстанцы-хуситы и ливанская “Хезболла”.