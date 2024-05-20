"Признаков жизни нет" – Появилось видео с места крушения вертолёта с президентом Ирана на борту

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Опубликовано: 20.05.2024 07:37 , Обновлено: 20.05.2024

На месте падения вертолёта, на борту которого находился президент Ирана Ибрагим Раиси и ещё три высокопоставленных иранских политика, "признаков жизни нет". Об этом утром в понедельник, 20 мая, сообщили ряд иранских СМИ. В их соцсетях появились видеокадры момента обнаружения разбившегося вертолёта и фотографии с места ЧП.

Так, полуофициальное информационное агентство Mehr сообщило утром, что президент Ирана, министр иностранных дел и другие пассажиры вертолета, в том числе губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, “погибли мученической смертью”.

Государственное телевидение Ирана передало, что на месте крушения пассажирского вертолета специалисты не обнаружили “признаков жизни”. Кадры с предполагаемого места аварии опубликовало на своих официальных страничках в соцсетях, в частности, иранское информагентство ISNA.

Агентство также продемонстрировало момент обнаружения места крушения вертолёта командой спасателей, которые работали с дронами, и несколько фото с места крушения. На одной из них, в частности, запечатлен развалившийся на части вертолет на склоне горы.

При этом, как отметил телеканал Aljazeera, официального подтверждения смерти Раиси из Тегерана до сих пор не поступило.

Министерство иностранных дел накануне вечером выразило “обеспокоенной” по поводу ЧП с вертолётом иранского президента. Пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз заявил, что “Минск сопереживает Тегерану” и пожелал успеха спасателя, которые в тот момент были в самом разгаре поисковой операции.

Ранее Telegraf.news сообщил, что помимо президента Ирана на борту вертолёта, разбившегося, предположительно, из-за плохихи погодных условий, находились также министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан, губернатор Восточного Азербайджана Малек Рахмати и аятолла Мохаммад Али Аль-Хашим, представитель верховного лидера Ирана в Восточном Азербайджане.

В Иране упал вертолет с президентом Раиси на борту