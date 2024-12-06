В Тбилиси задержали известного актёра. В ЕС призвали ввести "персональные санкции" против парламента

Опубликовано: 06.12.2024 09:08 , Обновлено: 06.12.2024

Накануне вечером в Тбилиси задержали известного грузинского актёра Андро Чичинадзе. По предварительной информации, это произошло в его квартире, а сам арест связан с протестами, которые уже несколько дней проходят в центре страны. В свою очередь ведущие депутаты Европарламента осудили действия местных властей и призвали ЕС к "персональным санкциям" против них.

По данным издания “Грузия Online”, 28-летнего актёра задержали из-за его участия в многочисленных акциях протеста, которые связаны с действиями премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе. Напомним, не так давно он заявил, что вопрос переговоров о вступлении в ЕС будет отложен до 2028 года. Это и стало поводом для того, чтобы люди вышли на улицы.

Тем временем депутаты Европарламента осудили «эскалацию репрессий» властей Грузии, которые применяли “чрезмерную силу в отношении мирных демонстрантов”. Они заявили, что «аресты оппонентов и обыски в офисах — это те действия, которые не должны иметь места в стране, стремящейся стать членом ЕС». Так, в Европарламенте призвали ЕС ввести “персональные санкции” против всех лидеров «Грузинской мечты».

«За продолжающийся откат от демократии и резкий отход страны от европейского пути вопреки воле подавляющего большинства народа прямую ответственность несёт «Грузинская мечта». Продолжающиеся протесты по всей стране являются законным выражением широко распространённой обеспокоенности будущим Грузии при нынешнем руководстве», — заявили европейские депутаты.

По их мнению, стране необходимо повторное проведение выборов «в улучшенной избирательной среде» — при независимой администрации и под пристальным международным наблюдением, сообщило издание “Грузия Online”. Кроме того, депутаты выразили поддержку действующему президенту Грузии Саломе Зурабишвили и “народу, который отстаивает европейский выбор”.

Ранее Telegraf.news писал, что в Тбилиси после обысков нескольких оппозиционных партий полиция задержала лидера одного из них Нику Гварамия. По данным издания “Грузия Online”, мужчину затащили в полицейскую машину в “отключённом состоянии” и увезли. Кроме обыска в офисе “Коалиции за перемены”, главой которой и является Гварамия, силовики пришли в здание молодёжной организации «Единство — Национальное движение».

Полиция Грузия арестовала несколько лидеров оппозиции

Также мы рассказывали, что, по словам президента Грузии Саломе Зурабишвили, она не уйдёт с должности, несмотря на истечение срока своих полномочий. Политик назвала себя «единственным независимым, легитимным институтом» и в очередной раз добавила, что не признаёт легитимность парламента, сформированного по итогам октябрьских выборов.

«Легитимного парламента нет, поэтому нелегитимный парламент не может избрать нового президента, поэтому не может быть инаугурации. Мой мандат действует до тех пор, пока не будет законно избранный парламент, который законно изберёт кого-то вместо меня. Я с вами и буду с вами», — заявила Зурабишвили, поддерживая демонстрантов.

Так, 19 ноября президент обратилась в Конституционный суд Грузии, где потребовала признать окончательные результаты выборов неконституционными. Кроме неё, с подобным заявлением выступили более 30 бывших оппозиционных депутатов, передало местное издание Civil Georgia. Однако в итоге судьи отказались отменять результаты парламентских выборов.

Конституционный суд Грузии отказался отменять результаты парламентских выборов