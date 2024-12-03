Конституционный суд Грузии отказался отменять результаты парламентских выборов

Опубликовано: 03.12.2024 16:07 , Обновлено: 03.12.2024

После прошедших в Грузии парламентских выборов, на которых победила «Грузинская мечта», президент страны Саломе Зурабишвили отказалась признавать их итоги и подала соответствующий иск в Конституционный суд. Несмотря на то, что её полномочия истекают в конце декабря, президент заявила, что с должности не уйдёт.

По словам Зурабишвили, на сегодняшний день она является «единственным независимым и легитимным институтом» в стране. После вспыхнувших протестов в Грузии, где оппозиция отказалась принимать итоги выборов, она поддержала демонстрантов и заявила, что не покинет пост главы государства до тех пор, пока парламент не изберут “законным путём”.

[info_b]Грузия — парламентская республика, в которой президент имеет номинальные полномочия. Зурабишвили победила на всенародных президентских выборах 2018 года, но в соответствии с изменениями, внесёнными в грузинскую Конституцию, они должны стать последними прямыми выборами главы государства.[/info_b]

19 ноября Зурабишвили обратилась в Конституционный суд Грузии, где потребовала признать окончательные результаты выборов неконституционными. Кроме неё, с подобным заявлением выступили более 30 бывших оппозиционных депутатов, передало местное издание Civil Georgia. Однако в итоге судьи отказались отменять результаты парламентских выборов.

[info_b]Конституционный суд Грузии состоит из 9 судей, из которых избираются председатель, два вице-председателя и секретарь. В его формировании принимают участие три высших госоргана: три члена Конституционного суда назначаются президентом, три члена избираются парламентом (большинством не менее трёх пятых от общего числа его членов), и три члена назначаются Верховным судом.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что перед подведением итогов парламентских выборов в Грузии представитель оппозиционной партии «Единое национальное движение» Давид Киртадзе облил чёрной краской главу ЦИК Георгия Каландаришвили, заявив при этом, что “у страны отобрали будущее”.

«Вы не слышите наш народ» — Оппозиция облила чёрной краской председателя ЦИК Грузии

Также мы рассказывали, что недавно избранный премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил: Тбилиси отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года. В то же время Европарламент отказался признавать итоги недавно прошедших выборов в Грузии и призвал провести повторное голосование.

Премьер Грузии отказался от переговоров о вступлении в ЕС до конца 2028 года