Полиция Грузия арестовала несколько лидеров оппозиции

🎥 Видео

Опубликовано: 04.12.2024 17:43 , Обновлено: 04.12.2024

В Тбилиси после обысков нескольких оппозиционных партий полиция задержала лидера одного из них Нику Гварамия. По данным издания "Грузия Online", мужчину затащили в полицейскую машину в "отключённом состоянии" и увезли. Кроме обыска в офисе "Коалиции за перемены", главой которой и является Гварамия, силовики пришли в здание молодёжной организации «Единство — Национальное движение».

По информации издания “Грузия Online”, Гварамия потребовал от полиции пройти в офис партии и присутствовать при обыске в качестве адвоката, но ему отказали. В ответ на это оппозиционер потребовал от полиции юридических обоснований, однако словесное противостояние переросло в физическое.

Как утверждает СМИ, силовики повалили Гварамия на землю, взяли его за руку и вывели на улицу. Когда они тащили его к машине, по данным журналистов, окружающие кричали, чтобы ему вызвали скорую. Спустя время полиция арестовала члена ещё одной партии — «Гирчи – больше свободы» Гела Хасая.

По данным медиа, во время обысков сотрудники МВД отказывались впускать прибывших лидеров партий. Один из членов “Коалиции за перемены” Ника Мелия назвал происходящее “попыткой запугать оппозицию” и добавил, что такие действия грузинских властей станут лишь “причиной расширения протестов”.

Чуть позднее один из лидеров “Коалиции за перемены” Элене Хоштария заявила полиции, что организатором протестов является она, в связи с чем готова нести за это “всю ответственность”. По её словам, в офисе партии было всё необходимое для акций — поролон, пледы, “фейерверки”, “сникерсы” и яйца, которыми во время протестов закидывали силовиков, передал Telegram-канал “Грузия Online”.

Что стало причиной протестов?

Напомним, протесты в Грузии вспыхнули после того, как премьер Ираклий Кобахидзе объявил о снятии с повестки дня до 2028 года вопроса открытия переговоров о вступлении страны в ЕС. При этом, по словам правительства, они не отказываются от европейского курса, а только хотят «оградить страну от шантажа извне».

Тем временем президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не уйдёт с должности, несмотря на истечение срока своих полномочий. Она назвала себя «единственным независимым, легитимным институтом» и в очередной раз добавила, что не признаёт легитимность парламента, сформированного по итогам октябрьских выборов.

Ранее Telegraf.news писал, что депутаты Европарламента не признали результаты недавних парламентских выборов в Грузии и призвали провести их повторно в течение года. Соответствующую резолюцию приняли 444 голосами «за», 72 «против» при 82 воздержавшихся.

Премьер Грузии отказался от переговоров о вступлении в ЕС до конца 2028 года

Также мы рассказывали, что перед подведением итогов парламентских выборов в Грузии представитель оппозиционной партии «Единое национальное движение» Давид Киртадзе облил чёрной краской главу ЦИК Георгия Каландаришвили, заявив при этом, что «у страны отобрали будущее».

«Вы не слышите наш народ» — Оппозиция облила чёрной краской председателя ЦИК Грузии