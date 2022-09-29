В Тбилиси сожгли портрет Лукашенко. Как власти Грузии отреагировали на его визит в Пицунду

Опубликовано: 29.09.2022 07:41 , Обновлено: 29.09.2022

В Грузии и оппозиция, и власти резко отреагировали на несогласованный с Тбилиси визит Александра Лукашенко в город Пицунду, в оккупированной Россией, по мнению властей Грузии, Абхазии.

Так, оппозиционная партия «Гирчи - Больше свободы» провела 28 сентября вечером акцию протеста в связи с визитом Александра Лукашенко в Пицунду.

Несколько десятков сторонников грузинской партии пришли к посольству Беларуси в Тбилиси с плакатами «Абхазия – это Грузия». С собой они принесли фотографии Александра Лукашенко и Владимира Путина. И у входа в посольство сожгли их, [link href=“https://www.apsny.ge/cgi/smart/pda.cgi?id=20220928474293738544” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщает [/link] apsny.ge.

«Поездка Лукашенко в оккупированную Абхазию вызвала у людей раздражение. Грузинский народ умеет различать врагов и друзей. Мы знаем, как говорить с друзьями и как не склонять голову перед врагом”, — пояснили на официальной странице «Гирчи - Больше свободы» в соцсетях и закончили высказывание лозунгом “Абхазия - это Грузия” и матным словом, которое мы не можем воспроизвести в новости.

В МИД Грузии призвали власти Беларуси «уважать территориальную целостность суверенного государства в международно признанных границах и не совершать действий, противоречащих основополагающим принципам международного права.

В Грузии вызвали посла Беларуси из-за визита Лукашенко в Пицунду

Президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Ираклий Гарибашвили тоже оперативно прокомментировали ситуацию, заявив, что «решительно осуждают визит Александра Лукашенко в оккупированную Абхазию». Президент и премьер Грузии назвали это «недопустимым нарушением закона об оккупированных территориях Грузии, наших двусторонних отношений и принципов международного права».

Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашенко 28 сентября снова без анонсов и предупреждений сменил свое местоположение. Из Сочи, где он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, Александр Лукашенко перебрался в Абхазию.

Лукашенко улетел из Сочи в Пицунду