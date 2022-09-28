Лукашенко улетел из Сочи в Пицунду

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Опубликовано: 28.09.2022 15:19 , Обновлено: 28.09.2022

Александр Лукашенко 28 сентября снова без анонсов и предупреждений сменил свое местоположение. Из Сочи, где он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, Александр Лукашенко перебрался в Абхазию.

Официально его пресс-служба и тг-канал “Пул первого” не сообщали о поездке. Однако российские агенства опубликовали даже фото с визита и подробности разговора.

По [link href=“https://t.me/SputnikAbkhazia/10114” rel=“noopener” target=“_blank”] данным [/link] российского агенства “Спутник”, встреча президента Абхазии Аслана Бжании и Александра Лукашенко началась на государственной даче в Пицунде.

“Старший брат Владимир Владимирович” и “Райский уголок”

Сразу после прибытия в Абхазию Александр Лукагенко постарался объяснить местным властям, зачем он, собственно, прилетел.

“Я человек опытный, много лет в политике. Поговорим, подумаем, как жить дальше. Главное, чтобы народ здесь жил достойно, потому что это райский уголок земли, а люди здесь святые. Я это помню еще с советских времён, когда здесь бывал. Поэтому мы хотим наладить не просто мост дружбы, а очень серьезные отношения”, — представился он и рассказал о себе на встрече в Пицунде.

“Вчера мы обсуждали проблемы Абхазии с нашим старшим братом Владимиром Владимировичем Путиным. Мы очень много, до ночи обсуждали эти вопросы и пришли к одному выводу, что Абхазию нельзя бросать. Ей надо помогать, чтобы этот цветущий край, люди, которые здесь живут, жили нормально”, — заявил там Александр Лукашенко.

А поэтому предложил лидеру самопровозглашенной республики укрепить отношения.

“Россия готова подставить свое плечо. Наверное, настало время. Мы сегодня, как никогда, увидели, каким стал мир. Нам спокойно жить не дадут. Поэтому мы должны укреплять отношения с друзьями”, — признался он, почему решил прибыть в Абхазию для переговоров.

Александр Лукашенко также заявил: “У нас нормальная ситуация. Мы не страдаем никакой геополитикой. Мы просто, как и вы, мирный, добрый, трудолюбивый народ и хотим жить в согласии. А экономика, торгово-экономические связи должны стать фундаментом наших отношений”, передает пресс-служба главы самопровозглашенной Абхазии.

[info_b]Пицунда, по-другому ещё называется Бичвинта — город в самопровозглашенной Абхазии, который находится в Гагрском районе. Согласно административному делению Грузии — посёлок в Гагрском муниципалитете Абхазской Автономной Республики.[/info_b]

Ранее Телеграф сообщил, что президент самопровозглашенной и непризнанной Беларусью Абхазии Аслан Бжания заявил, что хочет вступить в Союзное государство Беларуси и России.

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