В Грузии вызвали посла Беларуси из-за визита Лукашенко в Пицунду

Опубликовано: 28.09.2022 17:24 , Обновлено: 28.09.2022

Белорусского посла в Тбилиси Анатолия Лиса вызвали "на ковер" в МИД Грузии из-за визита Александра Лукашенко на дачу Пицунде в самопровозглашенной Абхазии.

«В знак протеста в МИД Грузии был вызван посол Беларуси в Грузии Анатолий Лис. Встреча с послом касалась визита президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в оккупированную Абхазию и встречей с представителями оккупационного режима”, - сообщили в МИД Грузии.

“Грузинская сторона выразила крайнюю обеспокоенность в связи с этим и запросила дополнительные разъяснения у белорусской стороны», — заявили в МИД Грузии.

Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашенко 28 сентября снова без анонсов и предупреждений сменил свое местоположение. Из Сочи, где он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, Александр Лукашенко перебрался в Абхазию.

Лукашенко улетел из Сочи в Пицунду