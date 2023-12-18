В США водитель врезался в президентский кортеж. Байден вышел посмотреть

🎥 Видео

Опубликовано: 18.12.2023 09:38 , Обновлено: 18.12.2023

В воскресенье вечером, 17 декабря, в США водитель на «Седане» врезался в одну из машин кортежа американского президента Джо Байдена. В это время здесь работали журналисты и, инцидент попал на видео.

В момент аварии Байден выходил из штаб-квартиры своей избирательной кампании, сообщил CNN. Журналисты сняли удивление Байдена, который подошел на все это посмотреть, и действия охраны, которая поспешила увезти главу государства. Водителя, совершившего ДТП, обступили вооруженные силовики и, похоже, изрядно напугали – тот испуганно поднял руки вверх.

Пострадавший автомобиль из кортежа был машиной сопровождения.

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В Секретной службе, отвечающей за охрану первых лиц государства, заявили, что инцидент ЧП с кортежем Байдена «не был преднамеренным».

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