Байден назвал Зеленскому условие вступления Украины в НАТО

Опубликовано: 13.12.2023 13:10 , Обновлено: 04.07.2024

На совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским 13 ноября президент США Джо Байден рассказал, какая сегодня главная задача для Украины и на каких условиях она сможет вступить в НАТО.

В начале своего выступления Байден сказал, что гордится тем, каким объединенным является сегодня НАТО. И перешел к Украине, сообщил ресурс liga.net.

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«Безусловно, будущее Украины – в НАТО. Она станет членом альянса. Только мы должны убедиться, что она выиграет войну. Но в Вильнюсе мы сказали, что Украина вступит в НАТО, только когда все союзники согласятся и условия будут выполнены», – сказал Байден.

Американский президент сообщил, что США выделят Украине 200 миллионов долларов и напомнил, что летом 2023 года лидеры G7 обнародовали декларацию о долгосрочных обязательствах по поддержке оборонных нужд Украины.

Напомним, что в ноябре бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен выдвинул предложение о присоединении Украины к Альянсу, но без оккупированных Россией территорий. По его мнению, это не заморозит конфликт, но будет предостережением для РФ, что она не сможет помешать украинскому вступлению в НАТО.

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