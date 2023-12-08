"Байден заснул за рулем" - Демократы и республиканцы не смогли договориться. Выделят ли США многомиллиардную помощь Украине в 2024 году?

Опубликовано: 08.12.2023 08:26 , Обновлено: 08.12.2023

Соединенные Штаты не могут гарантировать Украине продолжение финансирования, заявил представитель Белого дома Джон Кирби. По его словам, группа конгрессменов-республиканцев блокирует помощь. Однако в оппозиционном лагере ответили на обвинения.

“Мы не в состоянии дать такое обещание Украине, учитывая, как обстоят дела на Капитолийском холме”, - заявил представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.

Голосование за принятие масштабного пакета экстренных расходов в рамках помощи Украине, Израилю и Индо-Тихоокеанскому региону провалилось после того, как республиканцы увязали это решение с требованием остановить миграцию на границе с США.

Администрация Байдена, в свою очередь, предупредила, что прекращение поставок оружия и техники “поставит Украину на колени на поле боя”. “Мы не в состоянии дать такое обещание Украине, учитывая, как обстоят дела на холме”, - заявил представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.

Голосование за принятие масштабного пакета экстренных расходов в рамках помощи Украине, Израилю и Индо-Тихоокеанскому региону провалилось, поскольку республиканцы настаивают на изменениях политики, чтобы остановить миграцию на границе с США. Администрация Байдена предупредила, что прекращение поставок оружия и техники “поставит Украину на колени на поле боя”.

“У нас здесь есть еще несколько недель”, - уточнил Кирби, заявив, что администрация знает о сильной двухпартийной поддержке Украины в Конгрессе, но при этом небольшое число республиканцев хотят сделать эту помощь “заложником какой-то довольно экстремальной пограничной политики, о которой президент не желает говорить”.

Республиканцы в Сенате США в четверг вновь поклялись, что не одобрят никакой новой помощи Украине до тех пор, пока граница США не будет защищена, и обвинили Байдена в том, что он не присоединился к двухпартийным переговорам, которые сейчас зашли в тупик в Конгрессе.

“Я помогу всем нашим союзникам, но сначала мы должны помочь себе”, - заявил сенатор Линдси Грэм, республиканец, на следующий день после того, как его партия заблокировала в Сенате продвижение масштабного пакета помощи по образцу плана администрации Байдена.

“Джо Байден заснул за рулем, когда дело дошло до границы. Вам нужно разбудить господина президента, прежде чем нас собьют”, - заявил Грэм.

Сенатор Том Тиллис, республиканец от Северной Каролины, сказал, что он не настроен оптимистично в отношении того, что президент может многое сделать на пограничном фронте. “Президент мог бы покончить с этим кризисом прямо сейчас, не принимая ни одного законопроекта, - сказал Тилллис. - Мы знаем, что он не собирается этого делать”.

Таким образом, помощь Украине стала заложницей внутриполитических разногласий в США о том, как бороться с нелегальной миграцией. Однако ни республиканцы, ни демократы не говорят о полном отказе от финансирования воюющей Украины.

Скорее всего, Белому дому и республиканцам придется пойти на компромиссы касательно ситуации на границе США с Мексикой. Другим вариантом решения проблемы может стать дробление многомиллиардного запроса президента США на отдельные транши, каждый из которых должен будет получать одобрение Конгресса. Естественно, голосование по ним будет сопровождаться новыми спорами и торгом по другим, важным для обеих партий вопросам.

В октябре Джо Байден запросил у Конгресса пакет помощи на 105 млрд долларов, из которых более 61,4 млрд предназначены Украине. В обосновании законопроекта говорилось, что запрос позволит обеспечивать Украину критически важным оборудованием и вооружением, которые “необходимы ей для освобождения своих территорий от российской оккупации”.

«Благодаря ресурсам, направленным на функционирование американского оборонно-промышленного комплекса, будут поддержаны рабочие места американцев, повысится способность нашей страны производить критически важные боеприпасы и другое оборудование, к тому же наши Вооруженные силы гарантированно будут оставаться самыми подготовленными, самыми обороноспособными и лучше всех оснащенными вооруженными силами, которые когда-либо довелось видеть миру», — говорится в запросе.