В США после победы Трампа резко выросли продажи средств экстренной контрацепции

Опубликовано: 12.11.2024 10:01 , Обновлено: 12.11.2024

Американская фармацевтическая компания Wisp, которая специализируется на сексуальном и репродуктивном здоровье, заявила, что за последнюю неделю в США резко выросли продажи средств экстренной контрацепции. По её мнению, это связано с тем, что женщины запасаются таблетками из-за того, что к власти снова пришёл Дональд Трамп.

Компания Wisp, обслуживающая более 1,2 миллиона пациентов по всей Америке, сообщила о 1000%-ном росте продаж средств экстренной контрацепции в период с 5 по 6 ноября. Генеральный директор Моника Чепак рассказала, что женщины «принимают меры, чтобы справиться с неопределённостью в ближайшие несколько лет».

«Эти данные говорят нам о том, что женщины действительно напуганы и используют этот момент, чтобы вернуть себе контроль над своими репродуктивными правами, запасаясь средствами экстренной контрацепции и инвестируя в профилактическое репродуктивное здоровье», — отметила Чепак.

Причём тут Трамп?

Ещё в свой первый президентский срок Трамп назначил трёх консервативных судей в Верховный суд, которые впоследствии отменили общенациональную защиту абортов и позволили 13 штатам принять законы, фактически их запрещающие.

Ранее в этом году Трамп взял на себя ответственность за прекращение многолетнего прецедента легализации абортов по всей стране. «Я сделал это, и я горжусь тем, что сделал это, — сказал он. — Никто другой не смог бы этого сделать, кроме меня, и мы сделали это, и это было чудом».

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По данным фармацевтической компании, в течение 24 часов после дня выборов количество новых пациентов, покупающих средства экстренной контрацепции, увеличилось на 1650%. Продажи препаратов для медикаментозного аборта выросли на 600%, а продажи противозачаточных средств — на 50%.

В целом продажи Wisp в сфере репродуктивного здоровья (экстренная контрацепция, противозачаточные средства и медикаментозный аборт) удвоились по сравнению с неделей до выборов. «Мы ожидаем, что эта тенденция сохранится в течение следующих нескольких недель и месяцев», — заявила гендиректор Моника Чепак.

Где чаще всего покупали таблетки?

Покупки совершали женщины как в штатах, где аборты запрещены, так и в штатах с широким доступом к репродуктивной медицине, передало издание Business Insider. Спрос на средства экстренной контрацепции вырос в Техасе, Индиане и Оклахоме, где действуют строгие ограничения, но продажи также увеличились в таких штатах, как Калифорния и Нью-Йорк.

«Несмотря на то, что в этих штатах репродуктивные права полностью защищены, мы видим, что женщины принимают меры предосторожности, поскольку будущее остаётся неопределённым», — говорится в заявлении фармацевтической компании.

К слову, в день выборов, 5 ноября, избиратели проголосовали за право на аборт в 7 из 10 штатов. «Аборты были в бюллетенях для голосования, аборты победили, но выборы и их результаты, особенно для Белого дома, ясно показывают, что путь к репродуктивной свободе будет долгим. Его нельзя выиграть или проиграть на одних выборах», — отметила президент и генеральный директор организации «Репродуктивная свобода для всех» Мини Тиммараджу.

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