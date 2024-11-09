Минюст США обвинил Иран в подготовке убийства Трампа

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Опубликовано: 09.11.2024 07:15 , Обновлено: 09.11.2024

В Министерстве юстиции США заявили, что Иран готовил убийство избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщили американский СМИ вечером 8 ноября.

«Министерство юстиции предъявило обвинение представителю иранского режима, которому было поручено руководить сетью сообщников-преступников для осуществления планов Ирана по убийству своих целей, в том числе избранного президента Дональда Трампа», – сказано в статье ABC News.

Согласно уголовному делу, обвинения в заказном убийстве предъявили трем людям, “иранско-американскому активисту и двум американцам еврейского происхождения, проживающих в Нью-Йорке” — Фархаду Шакери, Карлайлу Ривере и Джонатану Лоудхолту

Риверу и Лоудхолта арестовали, а Шакери, которого ФБР назвало “агентом иранского корпуса стражей исламской революции”, как полагают, находится в Тегеране.

По данным Минюста, один из иранских чиновников поручил Шакери составить план слежки за Трампом и убить его.

“Сегодняшние обвинения являются еще одним сигналом для тех, кто продолжает свои усилия - мы будем продолжать безжалостно преследовать злоумышленников, независимо от того, где они проживают, и не остановимся ни перед чем, чтобы привлечь к ответственности тех, кто наносит ущерб нашей безопасности”, - заявил прокурор США Дэмиан Уильямс.

Тем временем пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Багаи утром 9 ноября назвал обвинения в причастности страны к покушениям на бывших или нынешних американских чиновников “совершенно необоснованными”.

“Представитель дипломатического аппарата охарактеризовал повторение этих утверждений в настоящее время как отвратительный заговор сионистских и антииранских кругов с целью усложнения отношений между США и Ираном”, — сказано в заявлении в официальном телеграм-канале МИД Ирана.

При этом Багаи подчеркнул, что Иран “использует все средства для реализации прав иранского народа”.

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