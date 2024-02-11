Трамп призвал Россию делать с НАТО "все что, черт возьми, захочет"

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Опубликовано: 11.02.2024 09:43 , Обновлено: 11.02.2024

В субботу, 10 февраля, Дональд Трамп заявил, что он позволил бы России делать "все, что, черт возьми, они захотят" с теми странами НАТО, которые не выделяли достаточно средств на оборону. Таким образом экс-президент США пообещал не соблюдать главный пункт устав Альянса о коллективной обороне, в случае если снова станет главой США.

Он поделился, выступая перед своими сторонниками, одной из бесед в бытность президентом США. “Один из президентов большой страны встал и сказал: ”Хорошо, сэр, если мы не заплатим, и на нас нападет Россия, вы защитите нас? Я сказал: “Вы не заплатили, вы преступник”, - заявил экс-президент США, пытающийся снова попасть в Белый дом.

“Нет, я бы не стал вас защищать. На самом деле, я бы посоветовал им делать все, что они, черт возьми, захотят. Вы должны платить. Вы должны платить по счетам”, - добавил Дональд Трамп.

В Белом доме отреагировали на слова Дональда Трамп. “Президент Байден восстановил наши союзы и сделал нас сильнее в мире, потому что он знает, что главная обязанность каждого главнокомандующего - обеспечивать безопасность американского народа и сохранять верность ценностям, которые нас объединяют. … Поощрение кровожадными режимами вторжений в наших ближайших союзников - это ужасающе и ненормально – и это ставит под угрозу национальную безопасность Америки, глобальную стабильность и нашу экономику дома”, - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтса.

Ранее Телеграф сообщил, что Федеральный апелляционный суд округа Колумбия постановил 6 февраля, что Дональд Трамп не обладает иммунитетом и может предстать перед судом по делу о попытке захвата власти в 2021 году.

Федеральный суд разрешил судить Трампа по обвинению в попытке захвата власти. Когда начнется процесс?