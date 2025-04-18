В США объявили трёхдневный "Бойкот 2.0"

Опубликовано: 18.04.2025 15:32 , Обновлено: 18.04.2025

Группа общественных активистов The People's Union USA (в переводе - "Народный союз США") объявила общенациональную трехдневную экономическую акцию "Бойкот 2.0" на 18-20 апреля. Её смысл сводится к тому, чтобы в эти дни ничего не покупать в крупных торговых сетях и в принципе свести к минимуму свои расходы. Таким образом инициаторы акции предлагают американцам выразить свой протеста против "корпоративной жадности" крупных предпринимателей.

“Народный союз США” с 2020 года проводит своеобразные акции “экономического сопротивления”, не только бросая вызов обществу потребления, но добиваясь повышения подотчетности американского правительства и корпораций. Члены организации настаивают на том, что экономическая власть в США в настоящее время сосредоточена “в руках богатой элиты”.

Самой масштабной “акцией неповиновения” общественной группы стала акция 28 февраля 2025 года, когда 24-часовую “заморозку” активности покупателей по всей Америке назвали настоящий “экономическим сбоем”. Акция стала реакцией на решение нескольких крупных корпораций отказаться от своей политики разнообразия, справедливости и инклюзивности на фоне требований нового президента США Дональда Трампа закрыть ряд федеральных социально направленных программ и угроз введения пошлин на импорт иностранных товаров.

Участники экономического блэкаута тогда воздерживались от любых покупок в магазинах (в том числе, онлайн), у розничных торговцев, походов в рестораны, визитов в банки и даже походов в закусочные, кафе и на заправочные станции, равно как и любого использования кредитных или дебетовых карт. По аналогичному сценарию планируют и нынешнюю акцию.

Как заявили инициаторы акции протеста, в первую очередь бойкот нацелен на крупных ритейлеров, таких как американские торговые гиганты Amazon, Walmart и Best Buy.

При этом, как подчеркнули в “Народном союзе США”, бойкот нацелен на неосновные расходы. Покупать продукты питания, лекарства, оплачивать счета и покупать предметы первой необходимости не запрещается, но рекомендуется в небольших местных магазинчиках, если это возможно, игнорируя крупные сетевые магазины.

При этом это не последний подобный бойкот, анонсированный общественной группой: этой весной и летом запланировано ещё как минимум 6 подобных “акций экономического неповиновения”, причём некоторые из них планируется проводить в течение целой недели.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале апреля президента США Дональда Трампа обвинили в манипулировании рынком из-за чехарды, которую политик устроил во внешней торговле, то вводя огромные пошлины на весь импорт, то вдруг замораживая их на время. Один из яростных критиков Трампа, сенатор-демократ Адам Шифф, уже потребовал от Конгресса США начать расследование в отношении администрации действующего главы государства, заподозрив Трампа в “инсайдерской торговле”.

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