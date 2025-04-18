Губернатор Калифорнии и пять корпораций подали в суд на Трампа, обвинив в узурпации власти

Опубликовано: 18.04.2025 07:41 , Обновлено: 18.04.2025

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом и генеральный прокурор штата Роб Бонта подали иск против Дональда Трампа, обвинив того в превышении полномочий из-за ведения пошлин и начала всемирной торговой войны.

Глава штата утверждает, что у Трампа не было полномочий предпринимать такие действия без одобрения Конгресса.

[inf]Такие дейтсви самого развитого штата США не могут не сказаться на главе Белого дома. Если бы Калифорния была отдельным государством, её экономика занимала бы 5-е место в мире. Калифорния обеспечивает 14% ВВП США.[/inf]

“У Трампа нет полномочий, чтобы радикально изменить экономический ландшафт страны. Наша демократия работает не так», — заявил на пресс-конференции генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта.

«Конгресс не одобрял эти пошлины, не говоря уже о том, чтобы вводить их, а затем повышать, приостанавливать , а затем снова вводить их в одночасье по собственной прихоти», — добавил он.

Бонта заявил, что цель судебного процесса - обуздать Трампа за введение “мошеннических и неустойчивых тарифов… [которые] наносят исключительно огромный ущерб экономике Калифорнии”.

“Риск для Калифорнии, для нашего бизнеса, наших работников, наших семей невозможно переоценить, - заявил он в среду. - Все просто: у Трампа нет полномочий вводить эти тарифы. Его необходимо остановить”.

Тем временем, пять американских компаний подали иск против Дональда Трампа в Суд по международной торговле в Нью-Йорке. Они также требуют проверки законности и отмены таможенных пошлин, введенных президентом США в, как он сам выразился, «День освобождения». Юристы прямо говорят о «неконституционной узурпации».

Юристы, представляющие анонимные компании, заявили, что Трамп, вводя пошлины, сослался на Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). Закон предоставляет президенту США возможность принимать меры по спасению экономики в случае «необычной или чрезвычайной угрозы» национальной безопасности или национальной экономике.

По мнению экспертов, эти критерии не выполнены, поскольку торговый дефицит не представляет угрозы безопасности страны. В иске также подчеркивается, что пошлины были введены даже в отношении стран, не имеющих дефицита в торговле с США , что подрывает всю аргументацию администрации США.

«Если начало крупнейшей торговой войны со времен Великой депрессии на основе закона, в котором даже не упоминаются пошлины, не является неконституционной узурпацией законодательной власти , то я не знаю, что является таковой», — заявил профессор Илья Сомин из Университета Джорджа Мейсона.

Нью-йоркский суд пока не назначил дату слушания по делу.

Ранее Telegraf.news писал, что как сообщило в субботу агентство Bloomberg, администрация президента США Дональда Трампа без лишнего шума и огласки вдруг ввела исключения из недавно объявленных пошлин. В белый список попали смартфоны, компьютеры и другие электронные устройства и компоненты, в основном производимые в Китае.

Трамп снова передумал? США объявили об исключениях из пошлин на товары из Китая