В США озвучили возможную причину начала масштабных пожаров в Лос-Анджелесе

Опубликовано: 12.01.2025 15:11 , Обновлено: 12.01.2025

Одной из возможных причин масштабных пожаров, охвативших округ Лос-Анджелес в Калифорнии, мог стать обрыв провода на линии электропередачи (ЛЭП). Об этом заявила коммунальная служба Edison International.

Специалисты обнаружили упавший провод у одной из опор ЛЭП в северной части округа. Однако компания пока не выяснила, произошёл ли обрыв до или после начала пожаров, [link href=“https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-11/sce-to-investigate-possible-equipment-link-to-hurst-fire?srnd=homepage-asia” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщило [/link] агентство Bloomberg. Edison International намерена продолжить расследование инцидента.

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Напомним, что лесные пожары начали распространяться в округе Лос-Анджелес 7 января. По мнению метеорологов, быстрому распространению огня способствовала сухая и очень ветреная погода. По последним данным пожарной службы Калифорнии, общая площадь пожаров в округе достигла почти 15,5 тыс. га. Огонь разрушил более 12,3 тыс. строений. Пострадали и дома знаменитостей, в том числе недвижимость сына действующего президента США Джо Байдена — Хантера, а также актрисы Пэрис Хилтон и актёра Мела Гибсона.

Президент США Джо Байден назвал пожары в Калифорнии одними из самых масштабных и разрушительных в истории штата.

Ранее Telegraf.news писал, что американские специалисты озвучили свою предварительную оценку общего ущерба и экономических потерь от разрушительных лесных пожаров.

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