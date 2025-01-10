Пожары превратили Лос-Анджелес в «апокалиптическую пустошь». Домов лишились десятки голливудских звёзд

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Опубликовано: 10.01.2025 10:10 , Обновлено: 10.01.2025

В США продолжают пока безуспешную борьбу с крупными лесными пожарами, которые уже назвали самыми разрушительными, как минимум - для штата Калифорния, самого населённого штата страны, в котором живут в том числе и многие голливудские кинозвёзды. Сразу два крупных лесных пожара сейчас вплотную подошли к столице американской киноиндустрии и телевидения - Лос-Анджелесу, и уже превратили часть города в «апокалиптическую пустошь».

По данным агентства Reuters, за последние трое суток в районе Лос-Анджелеса огнём уже уничтожено порядка 10 тыс. жилых домов и прочих строений. Пожар в районе Палисейдс между Санта-Моникой и Малибу на западной окраине города и пожар в районе Итон на востоке недалеко от Пасадены местные власти назвали “самыми разрушительными в истории Лос-Анджелеса”. Огонь прошёлся по огромной территории - около 13 750 гектаров - превратив целые кварталы в пепел.

По словам очевидцев, снявших на видео последствия разрушительных пожаров, Лос-Анджелес превратился в «апокалиптическую пустошь». В комментариях под одним из видео в TikTok зрители отметили, что показанные кадры напоминают скорее какую-то компьютерную игру или один из фильмов-катастроф.

К сожалению, всё показанное - печальная реальность нынешней американской Калифорнии. Это дополнительно подтвердили спутниковые снимки, обнародованные компанией Maxar Technologies. На них показаны различные районы Южной Калифорнии до и после начала пожаров, на некоторых из них на спутниковых снимках даже можно разглядеть пламя. Разница между двумя снимками - всего один день.

























Разрушительные пожары охватили Лос-Анджелес. Есть погибшие, воды для тушения не хватает

“Похоже, что на эти районы сбросили атомную бомбу”

Жертвами пожаров уже стали 10 человек - такие данные 9 января озвучили в своём ежедневном отчёте судмедэксперты округа Лос-Анджелес. Шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна заявил, что не исключает, что число жертв стихии будет расти, поскольку взять под контроль спасателям пока не удаётся.

“Похоже, что на эти районы сбросили атомную бомбу. Я не ожидаю хороших новостей”, — заявил Луна.

































Тысячи людей вынуждены были покинуть свои дома - своевременная эвакуация спасла им жизни, но не их имущество. Число сгоревших домов и построек уже исчисляется десятками тысячи и выяснилось, что среди пострадавших от стихии оказались и десятки голливудских звёзд.

Среди них, в частности, оказалась скандальная американская светская львица Пэрис Хилтон. Она опубликовала на своей страничке в Instagram пост с кадрами телеканала ABC7, на котором запечатлен в том числе её разрушенный огнём дом.

В США 30 тысяч человек покинули свои дома из-за «адских» лесных пожаров

“Сидеть с семьей, смотреть новости и видеть в прямом эфире, как наш дом в Малибу сгорает дотла, — это то, чего никому не пожелает пережить”, - прокомментировала она.

Среди тех, кто так же потерял свои дома, оказались такие голливудские звёзды, как Энтони Хопкинс, Мэнди Мур, Дженнифер Лав Хьюитт, Майлз Теллер, Билли Кристал, Джеффри Бриджес, Юджин Леви, Джеймс Вудс, Коби Смолдерс и многие другие.