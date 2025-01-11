До 150 млрд долларов. В США оценили экономический ущерб катастрофических пожаров в Калифорнии

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Опубликовано: 11.01.2025 12:24 , Обновлено: 11.01.2025

Американские специалисты озвучили свою предварительную оценку общего ущерба и экономических потерь от разрушительных лесных пожаров, разбушевавшихся в начале 2024 года на юге штата Калифорния. На данный момент общий ущерб уже оценивают в 135–150 млрд долларов.

Такую сумму предварительно озвучил глобальный метеорологический центр AccuWeather. Масштабы лесных пожаров специалисты назвали катастрофическими, поскольку они охватили огромные территории, привели к сбою в работе местных предприятий, а также - к гибели людей. На данный момент американские власти официально подтвердили гибель 11 человек в результате пожаров.

[info_b]AccuWeather, Inc. — частная американская медиакомпания, специализирующаяся в первую очередь на коммерческих услугах по прогнозированию погоды. [/info_b]

Главный метеоролог AccuWeather Джонатан Портер в качестве одной из главных причин, почему “адские пожары” охватили столь обширную территорию и перекинулись на населённые пункты, назвал ураганные ветры.

“Опустошение, которое они оставили после себя, душераздирающе, а экономические потери ошеломляют. Если представить это в перспективе, общий ущерб и экономические потери от этой катастрофы могут составить почти 4% годового ВВП штата Калифорния”, - заявил специалист.

Поскольку пожары продолжают бушевать и разрастаться и постоянно поступает новая информация о пострадавших районах, а также учитывая вероятность возникновения новых пожаров в ближайшие дни, эксперты AccuWeather заявили, что оценка общего ущерба и экономических потерь может быть пересмотрена в сторону повышения, возможно, очень существенно.

Фото: Reuters



















































“К сожалению, жизни людей изменились навсегда всего за несколько минут. Многие семьи не смогут позволить себе перестроиться или отремонтировать и вернуться. Предприятия не смогут восстановиться, а рабочие места будут навсегда потеряны”, - дал свой прогноз Портер, заявив, что процесс восстановления региона будет “чрезвычайно дорогим и эмоционально сложным” и займёт не один месяц, а то и годы.

По его словам, восстановительный период также станет настоящим испытанием для страховой отрасли США, в том числе потому, что пожары затронули престижные районы Лос-Анджелеса. Тысячи домов и предприятий, которые были повреждены или уничтожены, стоили миллионы. Впрочем, Портер выказал мнение, что многие дома могли быть застрахованы недостаточно или вообще не были застрахованы. Владельцы недвижимости в этом районе рассказали, что некоторые крупные страховые компании в последние месяцы отказывались включать в страховку компенсации за пожары.

Оценить масштабы последствий пожаров можно по видео с дрона, который снял обстановку 9 января в некогда престижном жилом районе Лос-Анджелеса - Пасифик-Палисейдс. По кадрам видно, что некоторые дома сгорели буквально до основания.

Автор другого видео из Алтадины, невключённой территория в округе Лос-Анджелес, показал выгоревшие до металлического остова автомобили, оставленные владельцами на улицах в спешке эвакуации, обугленные стены жилых домов и продолжающиеся гореть административные здания и бизнес-центры, где очаги возгорания периодически вспыхивают заново.

Ранее Telegraf.news рассказал, что нынешние лесные пожары уже назвали самыми разрушительными, как минимум — для штата Калифорния, самого населённого штата страны. Тысячи людей вынуждены были покинуть свои дома — своевременная эвакуация спасла им жизни, но не их имущество. Число сгоревших домов и построек уже исчисляется десятками тысячи и выяснилось, что среди пострадавших от стихии оказались и десятки голливудских звёзд, таких как Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинс, Мэнди Мур, Дженнифер Лав Хьюитт, Майлз Теллер, Билли Кристал, Джеффри Бриджес, Юджин Леви, Джеймс Вудс, Коби Смолдерс и многие другие.

Пожары превратили Лос-Анджелес в «апокалиптическую пустошь». Домов лишились десятки голливудских звёзд