"Наступление провалилось" - В США оценили потери России в "бахмутской мясорубке" в 100 тыс солдат

Опубликовано: 01.05.2023 21:29 , Обновлено: 01.05.2023

Контр-адмирал Военно-морских сил США, официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что россияне потеряли в Бахмуте не менее 20 тыс человек убитыми. Раненых же счёт идёт в разу больше.

Эта цифра включает период в 5 месяцев. Половина из убитых были боевиками ЧВК “Вагнер”, сообщили в Пентагоне.

По словам Кирби, американские разведслужбы оценивают общие потери россиян в этом районе за указанный период в 100 тысяч (включая раненых), из них 20 тысяч погибших. Также, по его словам, российское наступление в Бахмуте застопорилось и провалилось, сообщило агентство Reuters.

Также Джон Кирби уточнил, что США передали Украине уже почти все, о чем та просила для контрнаступления. При этом, по его словам, США скоро предоставят Украине дополнительные пакеты военной помощи.

Ранее Телеграф сообщил, что украинские военные вытеснили российские войска с некоторых позиций в осажденном украинском городе Бахмут, но ситуация остается “сложной”, заявил украинский генерал Александр Сырский.

Россияне отступили в Бахмуте с некоторых позиций — Сырский

В то же время, российский правый активист, бывший офицер ФСБ, “экс-министр обороны ДНР” Игорь Гиркин (по кличке Стрелков) решил 1 мая подвести итоги военной кампании в Украине за апрель. По его словам, удача в этом месяце была на стороне ВСУ.

Обескровлена и начала отступать — Гиркин подвёл итоги апреля для российской армии в Украине