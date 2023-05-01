Россияне отступили в Бахмуте с некоторых позиций - Сырский

Опубликовано: 01.05.2023 20:37 , Обновлено: 01.05.2023

Украинские военные вытеснили российские войска с некоторых позиций в осажденном украинском городе Бахмут, но ситуация остается "сложной", заявил украинский генерал Александр Сырский.

“Ситуация довольно сложная”, - сказал генерал-полковник Александр Сырский, командующий сухопутными войсками, в заявлении в Telegram.

“В то же время в определенных районах города враг был контратакован нашими подразделениями и оставил некоторые позиции”, - сказал он во время посещения передовых войск в воскресенье.

Командование бросает в бой новые российские подразделения, в том числе десантников и боевиков из группы Вагнера, несмотря на большие потери, сказал он, добавив: “Но враг не в состоянии взять город под контроль”.