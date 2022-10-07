Байден предрек Армагеддон, если Россия применит ядерное оружие

Опубликовано: 07.10.2022 08:43 , Обновлено: 04.07.2024

Президент США Джо Байден заявил, что применение Россией ядерного оружия приведет к «Армагеддону» и подчеркнул, что такой ситуации не было с Карибского кризиса 1962 года.

По словам американского лидера, Путин не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия или биологического и химического оружия.

«Я не думаю, что существует такая вещь, как возможность легко применить тактическое ядерное оружие и не закончить Армагеддоном», — заявил Байден.

Президент США подчеркнул, что человечество »не сталкивалось с перспективой Армагеддона со времен Кеннеди и кубинского ракетного кризиса».

[info_b]Карибским кризисом называют противостояние между США и СССР в октябре 1962 года. Тогда США разместили ядерное оружие в Турции, а СССР — на кубе. После переговоров первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева с президентом США Джоном Кеннеди, ситуация стабилизировалась[/info_b]

Кроме того, Байден добавил, что США «пытаются выяснить, в чем заключается тупиковость Путина? Где он найдет выход, чтобы не только не потерять лицо, но и не потерять значительную власть в России?».

Ранее Телеграф писал, что пресс-секретарь Владимира Зеленского сообщил, что российские СМИ переврали слова президента Украины. По его словам, Владимир Зеленский не призывал НАТО нанести по России превентивный удар.

«Коллеги, вы немного далеко зашли со своей ядерной истерией и теперь слышите ядерные удары даже там, где их нет», — написал Сергей Никифоров в Facebook.

Представитель Зеленского уточнил, что в вызвавшем резонанс отрывке видеовыступления на мероприятии в австралийском Институте Лоуи президент Украины вообще говорит о ситуации до 24 февраля.

Зеленский не требовал от стран НАТО нанести ядерный удар по России